Це повинно бути у вашій шафі: 6 трендів весни 2024 від Андре Тана

Глобальна тенденція цієї весни — курс на жіночність! Не бійтеся проявляти себе в різних іпостасях.
1. СПУЩЕНІ ПЛЕЧІ
Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни - це дуже гарно і сексуально!
2. БІЛИЙ КОЛІР
О так, класичний білий, який чудовий сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний - колір невинності!
3. БАГАТОШАРОВІСТЬ
Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.
4. КВІТИ
Трендом цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, - 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.
5. ПОЄДНАННЯ БІЛОГО І ЧОРНОГО
Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.
6. ЗАНИЖЕНА ТАЛІЯ
А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в зоні талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.
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