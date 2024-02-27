Це повинно бути у вашій шафі: 6 трендів весни 2024 від Андре Тана

Глобальна тенденція цієї весни — курс на жіночність! Не бійтеся проявляти себе в різних іпостасях.

1. СПУЩЕНІ ПЛЕЧІ

Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни - це дуже гарно і сексуально!

Фото: Instagram Андре Тана

2. БІЛИЙ КОЛІР

О так, класичний білий, який чудовий сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний - колір невинності!

Фото: Instagram Андре Тана

3. БАГАТОШАРОВІСТЬ

Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.

Фото: Instagram Андре Тана

4. КВІТИ

Трендом цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, - 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.

Фото: Instagram Андре Тана

5. ПОЄДНАННЯ БІЛОГО І ЧОРНОГО

Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.

Фото: Instagram Андре Тана

6. ЗАНИЖЕНА ТАЛІЯ

А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в зоні талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.

Фото: Instagram Андре Тана

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