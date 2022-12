Це приголомшливо: онука вийшла заміж у сукні бабусі, яку та зберігала 60 років у сміттєвому пакеті

У американців та британців є цікава традиція, яку ви, ймовірно, неодноразово зустрічали у фільмах – одягати на весілля щось старе, щось синє, в'язане й позичене. Звучить вона в оригіналі, як вірш:

Something old and something new,

something borrowed

and something blue.

Вважається, що якщо наречена одягне це все на своє весілля, то їй обов'язково поталанить (дотримувалася цієї традиції на своєму весіллі навіть принцеса Кейт).

Але дівчині на ім'я Еллі Лівінгвотер з американського містечка Тернерс Фолс поталанило ще до весілля, адже її "чимось старим і позиченим" стало не що інше, як розкішна весільна сукня її улюбленої бабусі.

Вбрання Еллі знайшла зовсім випадково ще 2016 року, коли копирсалася у підвалі та складала речі. Сукня лежала у величезному чорному сміттєвому пакеті від 1961 року. Саме тоді її бабуся Енн Кук вийшла заміж за кохання всього свого життя.

Вперше побачивши сукню, коли вона ще була школяркою, Еллі одразу зрозуміла, що це саме те вбрання, в якому вона колись піде до вівтаря. Так і сталося. Торік, 25 вересня, у цьому чудовому вбрання вона вийшла заміж за Тімоті Лівінгвотера у своєму рідному місті. Сукня мала пишну спідницю, прикрашену мереживом, а також довгі мереживні рукави. Вона ідеально пасувала до фігури Еллі і не потребувала перероблення. Її лише почистили перед весіллям, адже вона 60 років пролежала в підвалі.

"Моя бабуся не могла повірити, що я вирішила одягнути її сукню. Вона зберігала її в старому мішку для сміття, тому що не думала, що це щось особливе. Але для мене це було так. Вона плакала, коли вперше побачила мене в мій великий день. Це був неймовірний момент, який я цінуватиму вічно", — зізналася дівчина, пише видання Daily Mail.

Для нареченої одягнути сукню улюбленої бабусі було важливим рішенням, адже вона буквально виросла у неї на очах. Після смерті чоловіка Енн, з яким вона прожила у шлюбі 38 років, сім'я її сина переїхала до неї. Еллі ніколи не бачила дідуся, але завжди знала, що у нього і бабусі був міцний шлюб і вони дуже кохали одне одного, тому вона вірила, що ця сукня стане її талісманом у такий важливий день і зробить шлюб з Тімоті теж міцним.

