Це приголомшливо: пара влаштувала виставку весільних суконь своїх бабусь та мам на власному весіллі

Це був дуже зворушливий жест із боку нареченого та нареченої.

Деякі нареченої мріють одягнути весільну сукню матері чи бабусі, яка зберігалася в їхніх сім'ях десятиліттями, іноді вони вносять у вбрання невеликі або досить серйозні зміни. Але наречена на ім'я Софія Уршан та її коханий Ітан Елмс, які одружилися восени 2024 року, придумали щось зовсім нове.

Пара влаштувала елегантну демонстрацію весільних суконь, причому просто на власному святі. До експозиції увійшли: сукня, фата та портрет матері нареченої; бабусі нареченої по материнській лінії; фата та портрет бабусі нареченої по батьківській лінії; сукня, фата та портрет матері нареченого; портрет бабусі нареченого по батьківській лінії; портрет бабусі нареченого по материнській лінії.

"Вшанування попередніх поколінь завжди високо цінувалося в наших сім'ях", — розповів Уршан виданню People. "Демонстрація, яка визнає витонченість і красу наших матерів і бабусь, здалася нам ідеальним способом вшанувати та відзначити жінок у нашому житті та приклад їхніх чудових шлюбів".

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