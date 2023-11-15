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Це просто махровий рушник: Balenciaga презентував дивну спідницю за 925 доларів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Це просто махровий рушник: Balenciaga презентував дивну спідницю за 925 доларів

Спідниця Balenciaga / Фото: Balenciaga

Бренд знову презентував безглузду річ, яка наробила галасу в модному світі.

Головний дизайнер Balenciaga Демна Гвасалія любить дивувати публіку незвичайними речами, але якщо раніше він продавав балетки для чоловіків блакитного відтінку та сумку у вигляді смітника, то тепер представив спідницю-рушник.

Спідниця Balenciaga / © Balenciaga
Спідниця Balenciaga / Фото: Balenciaga

Незвичайний виріб з махрової бавовни бежевого кольору увійшов у весняну колекцію бренду 2024 року. Спідниця є точною копією звичайного дешевого рушника, але з логотипом Balenciaga та двома ґудзиками. Також на сайті вказано, що це виріб унісекс.

А ось вартість такої речі не маленька і складає 925 доларів.

Спідниця Balenciaga / © Balenciaga
Спідниця Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Дата публікації
Перегляди
348
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