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Це вже було у 80-х: відомий бренд зробив гумове взуття, як у принців Вільяма та Гаррі у дитинстві

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Це вже було у 80-х: відомий бренд зробив гумове взуття, як у принців Вільяма та Гаррі у дитинстві

Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

1983 року бренд Wellipets почав робити дитячі гумові чоботи у вигляді кумедних жаб, а майже через 40 років разом з відомим дизайнером випустив подібну колекцію для дорослих.

Під час Тижня моди в Мілані відомий бренд Jw Anderson, заснований британським дизайнером Джонатаном Андерсоном, презентував публіці колекцію весна-літо 2024. Головною родзинкою показу стало взуття, адже моделі виходили на подіум у різноманітних сабо, особливою популярністю серед яких користувалися гумові у вигляді кумедних жаб.

Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / © Getty Images
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / © Getty Images
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / © Getty Images
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

За словами Андерсона, колекцію з жаб'ячими мордочками, жовтими очима та червоними ротами він створив саме через свої дитячі спогади, адже серед дітей 80-х та 90-х такі жаби були дуже популярні. Першим виробником цього кумедного взуття був британський бренд Wellipets, тому Андерсон вирішив з ним об'єднатися і випустити цю спільну колекцію.

Особливо цікаво те, що у 80-х такі чоботи-жаби дуже часто носили два британські принці — Вільям і Гаррі.

Принц Вільям, принц Гаррі у взутті Wellipets / © Getty Images
Принц Вільям, принц Гаррі у взутті Wellipets / Фото: Getty Images

Принцеса Діана взувала маленьких синів у подібне взуття, коли вони вирушали на активний відпочинок чи до поло-клубу Cirencester Park.

Принц Вільям у взутті Wellipets / © Getty Images
Принц Вільям у взутті Wellipets / Фото: Getty Images
Принц Вільям у взутті Wellipets / © Getty Images
Принц Вільям у взутті Wellipets / Фото: Getty Images

Зараз це ностальгічне взуття коштує 510 доларів і продається у трьох кольорах.

Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets / ©
Сабо-жаби JW Anderson x Wellipets

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Дата публікації
Перегляди
836
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