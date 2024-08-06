Це захват: дівчина пошила розкішну спідницю зі скатертини, купленої в секондгенді

Блогерка на ім'я Софія Розмарі, яка захоплюється модою, вінтажем та шиттям, вирішила своїми руками створити унікальне вбрання на літо. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як пошила спідницю зі скатертини.

Софія зізналася у відео, що проєкт був не складним, а спідниця стала наразі її улюбленим швейним витвором. Річ вийшла у стилі 50-х років.

Дівчина використовувала для спідниці круглу скатертину білого кольору з мереживними вставками та квітковою вишивкою, поділ у неї був фігурним. У скатертині Софія вирізала круглий отвір, який доповнила білим оздобленням і вшила блискавку. Спідницю вона тепер носить із білим топом та червоними босоніжками, які поєднуються з вишитими квітами.

Раніше Софія також показувала, як пошила з іншої скатертини, схожого дизайну, блузу та топ. Обидві речі мають дуже стильний та унікальний вигляд. Скатертини вона купує в секондгенді.

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