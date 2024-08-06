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Це захват: дівчина пошила розкішну спідницю зі скатертини, купленої в секондгенді

Це захват: дівчина пошила розкішну спідницю зі скатертини, купленої в секондгенді

Фото: Sophia Rosemary

Ці унікальні вбрання вона створює своїми руками.

Блогерка на ім'я Софія Розмарі, яка захоплюється модою, вінтажем та шиттям, вирішила своїми руками створити унікальне вбрання на літо. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як пошила спідницю зі скатертини.

Софія зізналася у відео, що проєкт був не складним, а спідниця стала наразі її улюбленим швейним витвором. Річ вийшла у стилі 50-х років.

Дівчина використовувала для спідниці круглу скатертину білого кольору з мереживними вставками та квітковою вишивкою, поділ у неї був фігурним. У скатертині Софія вирізала круглий отвір, який доповнила білим оздобленням і вшила блискавку. Спідницю вона тепер носить із білим топом та червоними босоніжками, які поєднуються з вишитими квітами.

Раніше Софія також показувала, як пошила з іншої скатертини, схожого дизайну, блузу та топ. Обидві речі мають дуже стильний та унікальний вигляд. Скатертини вона купує в секондгенді.

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