Chanel представив пів сандалі на подіумі, і це взуття усі обговорюють

Chanel Cruise 2026-2027 / © Getty Images

Шоу стало знаковим, адже на ньому з’явилися такі відомі постаті як Ніколь Кідман, A$AP Rocky і Шарлотта Казірагі, а колекція поєднала впізнавані коди Chanel та сучасні модні деталі, фасони і оздоблення. Однак попри намагання Матьє Блазі справити враження своїм талантом, фокус опинився не на на речах і сумках, а на взутті, яке стало головною сенсацією заходу.

Річ у тім, що деякі моделі носили на подіумі тільки пів сандалі. Це незвичне взуття закривало лише п’ятку і, трималося навколо щиколотки за допомогою тонких шнурків. Водночас передня частина стопи залишалася повністю голою. По суті більша частина стопи не мала взуття.

Взуття бренду швидко стало «вірусним» у Мережі і багато користувачів з усього світу обговорюють модель від Блазі і задаються запитанням, куди такі сандалі можна одягти.

Однак, попри свою неоднозначність, ця цікава річ просто хитрий маркетинговий хід досвідченого дизайнера, і єдина задача цих санлей-половинок — привернення уваги, спричинити обговорення і заполонити соцмережі. Тому будем чесні — пів сандалей свою місію виконали на усі сто відсотків.

