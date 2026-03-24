Час діставати з гардероба куртку, яку ви носили у 2012-му / © Getty Images

Мода циклічна і цього разу повернення відчувається особливо ностальгійно. Та сама куртка кольору хакі з великими кишенями, яку багато хто носив у студентські роки, знову стає модною. Але тепер вона має трохи інакший вигляд, сучасні пропорції, нові тканини та несподівані стилістичні поєднання роблять її універсальною річчю для будь-якого гардероба, про це розповіло видання InStyle. На подіумах і у стритстайл ця куртка вже з’являється у новому прочитанні, від мінімалістичних образів до сміливих модних експериментів.

Чому польова куртка знову в тренді

Оливкова куртка у стилі мілітарі має цікаву історію. Спочатку це був елемент робочого та військового одягу, практичний, витривалий та функціональний. Сьогодні ж дизайнери переосмислюють її, додають м’якші силуети, нові матеріали та елегантнші деталі. Саме тому куртка має менш утилітарний вигляд та більше схожа на ідеальний варіант для багатошарового стилю.

На подіумах її вже можна було побачити у колекціях брендів на кшталт Prada, а також у нових версіях на сайтах популярних брендів, зокрема Levi’s. Це приклад класичної речі, яка постійно еволюціонує, змінюються тканини, пропорції та спосіб носіння.

Ідеальна куртка для перехідної погоди

Весна — складний сезон для стилю, адже важкі пальта вже неактуальні, але легких речей ще замало. Саме тут польова куртка показує свою силу через середню щільність тканини, зручність для багатошарових образів та універсальний колір. Зелений відтінок хакі працює як природний нейтрал, він поєднується і з темною зимовою палітрою, і зі світлими весняними тонами.

Як обрати сучасну версію куртки

Стилісти радять звернути увагу на кілька деталей:

трохи розслаблений, проте структурований крій

м’які тканини, наприклад, бавовняна саржа

акуратна фурнітура

легке підкреслення талії

Так куртка матиме актуальний вигляд, а не як вінтаж із секондгенду.

Стильні способи носити зелену куртку

З джинсами — класика поза часом. Найпростіший та завжди стильний варіант зі світлими джинсами, білою футболкою та кросівками. Це ідеальний щоденний образ для навчання, прогулянок або справ у місті.

З ніжною сукнею. Контраст — головний модний хитрик сезону. Поєднайте грубувату куртку з легкою сукнею та балетками чи чоботами. Такий образ має дуже модний образ.

Монохромний образ . Якщо хочеться елегантнішого стилю, підійде монохромний образ у білому чи чорному та куртка зверху. Це робить образ продуманим і дорогим на вигляд.

Оверсайз і шкіра . Трохи сміливості — шкіряні штани чи ремінь, високі чоботи та об’ємна куртка. Пропорції одразу роблять образ сучасним.

Яскраві кольори. Оливкова куртка ідеально працює як фон для кольору. Стилісти радять поєднувати її з бордовим, рожевим, гірчичним і пастельними відтінками. Це додає образу глибини.

Гра текстур. Щоб мати максимально модний образ, можна обрати куртку з нетипових матеріалів, наприклад, замша, шовк і м’яку шкіру. Так класична форма матиме абсолютно новий вигляд.

Як зробити модний образ

Маленькі деталі можуть все змінити:

золоті прикраси

масивні сережки

багатошарові ланцюжки

стильна сумка

Це допомагає уникнути ефекту військової форми та робить образ елегантнішим.

Польова куртка — це не просто тренд, а річ, яка пережила десятиліття та знову адаптувалася до сучасної моди. Вона універсальна, практична та водночас стильна — саме те, що потрібно для весни.