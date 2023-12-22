Челсі, лофери та з котячими підборами: 8 моделей взуття, яке буде модним 2024 року

2024 року на нас чекають невеликі модні зміни в плані того, що буде в тренді і не оминули вони взуттєві новинки.
На думку модних стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, у новому році у тренді буде зручність. Але названі у цьому переліку моделі також нададуть будь-якому образу невимушений і вишуканий вигляд.
"Шкільне" взуття
Це проста і зручна модель, що трохи нагадує чоловіче взуття, підійде і для прогулянки, і для офісного образу. Зазвичай вона є чимось середнім між лоферами і черевиками на шнурівці.
Черевики челсі
Це позачасові черевики, які, мабуть, ніколи не виходили з моди, однак у новому році вони будуть особливо актуальними. За словами стилістки Маргарет Стоун, такі черевики досить міцні, щоб одягнути їх на природу, але й досить елегантні, щоби піти в них на каву.
Лофери
Ця модель чудово поєднуватиметься і з джинсами, і з діловим костюмом, тому, в еру любові до себе і зручності, лофери так припали до душы всім поколінням.
Взуття кольору металік
Колір металік вже активно заявив про себе, оскільки став одним із трендів зими. Також все частіше знаменитості обирають цей відтінок для червоних доріжок. У новому році стилісти пророкують йому особливу популярність через те, що він робить образ цікавішим.
Білі кросівки
Цей тренд з нами вже давно, але деякий час його трохи затьмарили так звані "татові" кросівки – масивні та безглузді. Але все ж таки біле взуття позачасове, тому повернеться на п'єдестал першості.
Балетки
2024-го на нас чекає грандіозне повернення балеток. За словами стилістів, вони зручні та чудово підходять для вишуканого, але невимушеного стилю.
Туфлі на котячих підборах
Високі підбори відходять на задній план. Тепер у тренді будуть невисокі котячі підбори. Така модель забезпечить одночасно комфорт та модний вигляд.
Ковбойські чоботи
Таке взуття універсальне, адже його можуть носити і жінки, і чоловіки. Ковбойські чоботи матимуть гарний вигляд з сукнями, штанями і джинсами, і саме через свою універсальність вони будуть настільки популярні.
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