Челсі, лофери та з котячими підборами: 8 моделей взуття, яке буде модним 2024 року

2024 року на нас чекають невеликі модні зміни в плані того, що буде в тренді і не оминули вони взуттєві новинки.

На думку модних стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, у новому році у тренді буде зручність. Але названі у цьому переліку моделі також нададуть будь-якому образу невимушений і вишуканий вигляд.

"Шкільне" взуття

Це проста і зручна модель, що трохи нагадує чоловіче взуття, підійде і для прогулянки, і для офісного образу. Зазвичай вона є чимось середнім між лоферами і черевиками на шнурівці.

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Черевики челсі

Це позачасові черевики, які, мабуть, ніколи не виходили з моди, однак у новому році вони будуть особливо актуальними. За словами стилістки Маргарет Стоун, такі черевики досить міцні, щоб одягнути їх на природу, але й досить елегантні, щоби піти в них на каву.

Фото: Getty Images

Лофери

Ця модель чудово поєднуватиметься і з джинсами, і з діловим костюмом, тому, в еру любові до себе і зручності, лофери так припали до душы всім поколінням.

Фото: Getty Images

Взуття кольору металік

Колір металік вже активно заявив про себе, оскільки став одним із трендів зими. Також все частіше знаменитості обирають цей відтінок для червоних доріжок. У новому році стилісти пророкують йому особливу популярність через те, що він робить образ цікавішим.

Фото: Getty Images

Білі кросівки

Цей тренд з нами вже давно, але деякий час його трохи затьмарили так звані "татові" кросівки – масивні та безглузді. Але все ж таки біле взуття позачасове, тому повернеться на п'єдестал першості.

Фото: Getty Images

Балетки

2024-го на нас чекає грандіозне повернення балеток. За словами стилістів, вони зручні та чудово підходять для вишуканого, але невимушеного стилю.

Фото: Getty Images

Туфлі на котячих підборах

Високі підбори відходять на задній план. Тепер у тренді будуть невисокі котячі підбори. Така модель забезпечить одночасно комфорт та модний вигляд.

Фото: Getty Images

Ковбойські чоботи

Таке взуття універсальне, адже його можуть носити і жінки, і чоловіки. Ковбойські чоботи матимуть гарний вигляд з сукнями, штанями і джинсами, і саме через свою універсальність вони будуть настільки популярні.

Фото: Getty Images

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