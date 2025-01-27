Черевики із задертими догори носками: имерне взуття, яке підкорило всіх на Тижні моди

Цією колекцією модельєрка голосно заявила: "До біса війну".
У Парижі в межах Тижня чоловічої моди відбувся показ японського бренду Comme des Garçons. Цей Модний дім презентував колекцію осінь-зима 2025-2026. Бренд заснований і керується модельєркою Рей Кавакубо, яка відома своєю любов'ю до дуже креативних вбрань та незвичайних рішень.
Дизайнерка вирішила зробити акцент на армійській тематиці та продемонструвати своє пацифічне бачення світу. Новою колекцією вона розповіла про відродження після хаосу війни – можна побачити, що з головних уборів, які були виконані у вигляді касок, проросли квіти. Також у колекції можна було побачити іншу армійську атрибутику: жакети, кольори хакі.
Однак найяскравішою частиною колекції все ж таки стало взуття — армійські черевики із заломленими вгору носками.
На подіумі вони справили незабутнє враження. Дизайнерка представила їх у чорних та коричневих кольорах.
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