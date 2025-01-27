Черевики із задертими догори носками: имерне взуття, яке підкорило всіх на Тижні моди

У Парижі в межах Тижня чоловічої моди відбувся показ японського бренду Comme des Garçons. Цей Модний дім презентував колекцію осінь-зима 2025-2026. Бренд заснований і керується модельєркою Рей Кавакубо, яка відома своєю любов'ю до дуже креативних вбрань та незвичайних рішень.

Comme des Garçons / Фото: Associated Press

Дизайнерка вирішила зробити акцент на армійській тематиці та продемонструвати своє пацифічне бачення світу. Новою колекцією вона розповіла про відродження після хаосу війни – можна побачити, що з головних уборів, які були виконані у вигляді касок, проросли квіти. Також у колекції можна було побачити іншу армійську атрибутику: жакети, кольори хакі.

Однак найяскравішою частиною колекції все ж таки стало взуття — армійські черевики із заломленими вгору носками.

Comme des Garçons / Фото: Associated Press

На подіумі вони справили незабутнє враження. Дизайнерка представила їх у чорних та коричневих кольорах.

Comme des Garçons / Фото: Getty Images

Comme des Garçons / Фото: Getty Images

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