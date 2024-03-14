Червоні, об'ємні та відра: 5 трендових сумок на весну 2024 року

Саме час придивитися до нових моделей сумок.

Навесні 2024 року головними трендами буде оригінальність, комфорт та практичність. Багато брендів представляючи нові колекції намагалися зробити одночасно цікаві та різноманітні сумки, які пробудуть з нами не один сезон, а вкореняться у шафах, ставши невід'ємною базовою річчю.

Нижче ми зібрали п'ять сумок, які цієї весни ми бачитимемо всюди.

Червоні

Червоний став відтінком 2023 року, тому й у 2024-му він нікуди не подінеться, оскільки багато брендів представили у своїх колекціях моделі у різних подібних відтінках. Така сумка стане оригінальним акцентом будь-якого образу.

Фото: Getty Images

Закруглена форма

Гострі, квадратні та суворі форми відійшли на другий план. Навесні, після затяжної зими, бренди пропонують звернути увагу на витонченіші закруглені форми і навіть на круглі сумки.

Фото: Getty Images

З об'ємним декором

Така сумка, безумовно, стане окрасою вашого луку. Декор свого роду відповідь на "тиху розкіш", яка підкоряла світ моди 2023 року і тепер багато хто захотів оригінальніших аксесуарів. Як прикраси багато брендів пропонують намистини, лелітки, кристали і торочку.

Фото: Getty Images

Великі

Сумка в яку можна помістити ноутбук, телефон, книжку, косметичку і навіть пару змінного взуття — ідеальний варіант на весну 2024. Такі сумки-шопери актуальні зі шкіри, замші та соломи, а ось щодо форм, то звертайте увагу на магкі моделі та мішки.

Фото: Getty Images

Сумка-відро

Також один із трендів весни – сумки оригінальних форм, тому в моду масово повертаються так звані відра. Такі сумки елегантні, оригінальні та матимуть красивий вигляд з легкими весняними аутфітами.

Фото: Getty Images

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