Червоний та марсала — головний модний тренд 2024 року

Це відтінок, який 2024-го носитимуть усі.
Червоний колір все активніше завойовує статус нового чорного і, схоже, затримається з нами надовго. Минулого сезону багато брендів презентували цей відтінок у своїх колекціях і ця ж тенденція повторилася під час Тижень моди, де бренди показували колекції вже на осінь та зиму 2024-2025.
Однак тепер до звичайного червоного кольору додаються ще відтінки марсала та "гнилої вишні". Ми помітили ці кольори у таких брендів як Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney та багатьох інших.
У червоному та марсала бренди презентували найрізноманітніші речі: верхній одяг, спідниці, аксесуари.
Що стосується тканин, то вони також відрізняються. Хтось у відтінку вина представив напівпрозорі спідниці та сукні, а хтось використав шкіру цього кольору.
Деякі дизайнери зробили червоний колір практично головним у своїх колекціях, а інші використовували його лише в кількох речах або аксесуарах, проте не змогли оминути той факт, що цей відтінок набирає популярності і без нього в новій колекції не обійтися.
Також немає правила як носити цей колір, оскільки тут все залежить від вашої фантазії, сміливості та бажання. Носити відтінки червоного можна монохромно, або робити їх акцентом, наприклад додати в лук червону сумку, сорочку, туфлі.
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