Червоний та марсала — головний модний тренд 2024 року

Червоний колір все активніше завойовує статус нового чорного і, схоже, затримається з нами надовго. Минулого сезону багато брендів презентували цей відтінок у своїх колекціях і ця ж тенденція повторилася під час Тижень моди, де бренди показували колекції вже на осінь та зиму 2024-2025.

Однак тепер до звичайного червоного кольору додаються ще відтінки марсала та "гнилої вишні". Ми помітили ці кольори у таких брендів як Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney та багатьох інших.

У червоному та марсала бренди презентували найрізноманітніші речі: верхній одяг, спідниці, аксесуари.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Що стосується тканин, то вони також відрізняються. Хтось у відтінку вина представив напівпрозорі спідниці та сукні, а хтось використав шкіру цього кольору.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Деякі дизайнери зробили червоний колір практично головним у своїх колекціях, а інші використовували його лише в кількох речах або аксесуарах, проте не змогли оминути той факт, що цей відтінок набирає популярності і без нього в новій колекції не обійтися.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Також немає правила як носити цей колір, оскільки тут все залежить від вашої фантазії, сміливості та бажання. Носити відтінки червоного можна монохромно, або робити їх акцентом, наприклад додати в лук червону сумку, сорочку, туфлі.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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