Чим можна замінити шапку: 5 модних порад від Андре Тана

Оскільки у нас попереду ще два місяці зими, ці модні поради вам знадобляться.

Якщо ви вважаєте, що шапки вам зовсім не личять і комбінувати їх з образом дуже важко, тоді вам знадобиться нова добірка корисних порад від Андре Тана. Український дизайнер розповів, чим можна замінити шапку цієї зими, щоб бути стильною, але залишатись у теплі.

Капор

З яким верхнім одягом ліпше поєднувати капор? Відповідь: абсолютно з усім. Зверніть особливу увагу на пару "капор + пуховик-ковдра". Це просто хітяра цього сезону! До речі, якщо переживаєте за своє укладання — вибирайте м'який капор, що нещільно прилягає.

Instagram Андре Тана

Балаклава

Багато хто плутає балаклаву з капором, але це різні моделі. Балаклаву ліпше носити з гладким волоссям через те, що вона щільно прилягає до голови. Носити раджу з об'ємною шубою зі штучного хутра.

Instagram Андре Тана

Косинка

Косинки з бавовни, хутра і навіть шкіри розлітаються цієї зими як гарячі пиріжки. Мають чудовий вигляд з будь-яким овалом обличчя. Поєднуйте косинку з приталеним пальтом, шубою, жакетом, сукнею або навіть з джинсами та грубими черевиками.

Instagram Андре Тана

Панама

Щоб зробити аксесуар універсальним, раджу зупинитися на спокійних відтінках та кастомізувати панаму залежно від приводу: значки, модні ланцюжки та навіть хустки. Їх можна одягати як перший шар, що особливо актуально у холоди.

Instagram Андре Тана

Чепчик

Після появи акторки Емми Коррін в чепчику від Miu Miu блідо-лимонного кольору популярність цього аксесуара різко зросла. Пропоную поєднувати аксесуар з пальтом-оверсайз, лаконічною сукнею в довжині міді або навіть спідницею з лелітками. Щодо взуття — ботильйони на стійкому підборі або кітен-гіл.

Instagram Андре Тана

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