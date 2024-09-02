Чоботи в спеку: дивний тренд, який став дуже популярним серед знаменитостей

Якщо ви думали, що чоботи — це винятково взуття, яке варто діставати з шафи в жовтні, то багато зірок з вами посперечаються.

Тренди продовжують дивувати, адже іноді вони виходять за межі розуміння багатьох звичайних жінок. Втім, герої світської хроніки не можуть дозволити собі мати звичайний і простий вигляд, адже зобов'язані привертати увагу, навіть у часи, коли на вулиці близько 35 градусів спеки.

Це літо запам'ятається як одне з найспекотніших і не лише в Україні, а й в інших країнах, проте поки одні намагаються зняти з себе максимально одягу, а як взуття носять лише ляпанці та босоніжки, інші – вибирають для луків чоботи.

Багато знаменитих особистостей цього літа неодноразово поєднували легкі літні речі зі шкіряними чоботями на підборах або без. Вигляд це мало, звичайно, дуже стильний, але практичним такий ансамбль звичайно ж не назвеш.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Особливо популярними були моделі із гострим носом. Щодо брендів, то вони теж були найрізноманітнішими.

Сідні Суїні / Фото: Getty Images

Знамениті жінки, серед яких можна було помітити Анджеліну Джолі та Емілі Ратаковькі, одягали чоботи на прогулянки, світські виходи та походи на інтерв'ю.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Getty Images

Альба Рорвахер / Фото: Associated Press

Маріякарла Босконо / Фото: Associated Press

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