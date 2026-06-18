взуття обувь Maison Margiela / © Associated Press

Реклама

Модна індустрія переживає справжній бум ексцентричного взуття. Valentino продають туфлі за понад тисячу доларів, які відкривають два пальці ноги та візуально перетворюють стопу на роздвоєне свиняче копито, і серед прихильниць моделі вже помітили Гейлі Бібер.

Chanel презентував босоніжки, які підтримують лише п’яту та залишають стопу майже повністю відкритою. Формально це взуття.

© Getty Images

Навіть стриманий та елегантний бренд Tory Burch здивував модну публіку, у новій колекції з’явилися мюлі з масивним срібним кільцем, яке ніби проколює носок взуття. Враження приблизно таке, як коли ідеальна донька повертається з університету з пірсингом у носі.

Реклама

Але це лише початок, про це розповіло видання The Washington Post. У соцмережах активно обговорюють концептуальні моделі від незалежних дизайнерів. Серед них — туфлі з променем світла замість підбора, оптичні ілюзії, де підбори нагадують розщеплені кросівки, а також hspys футуристичні конструкції. Подобається це чи ні, проте відвести погляд складно, тож саме у цьому полягає головна мета.

Ера взуття для соцмереж

Попри загальне уповільнення ринку люксової моди, сегмент дорогого взуття продовжує зростати. Для багатьох брендів саме продаж взуття стає важливою частиною бізнесу.

У світі, де тисячі нових зображень з’являються щосекунди, привернути увагу покупця стає складніше. Тому дизайнери дедалі частіше створюють речі, які працюють насамперед як контент.

Ларс Бірресен Петерсен, автор популярного Instagram-акаунта Lars LaLa, присвяченого незвичайному взуттю, називає це явище досить прагматичним.

Реклама

На його думку, дизайнери полюють за тим самим вірусним моментом, який змусить користувачів зупинити прокручування стрічки та натиснути «поділитися».

Це не нова історія

Хоча сьогодні здається, що дивне взуття народилося разом із TikTok, історія говорить про протилежне, все циклічно.

Ще у XV столітті європейські аристократки носили чопіни — платформне взуття неймовірної висоти, яке візуально подовжувало сукні та підкреслювало статус.

пулени / © Getty Images

У середньовіччі представники вищих верств суспільства обожнювали пулени — взуття з надзвичайно довгими загостреними носками. Ба більше, довжина носка навіть регулювалася залежно від соціального статусу, чим вищим було становище людини, тим довший носок вона могла собі дозволити.

Реклама

Директорка та головна кураторка Музею моди при Fashion Institute of Technology у Нью-Йорку Валері Стіл переконана, що нинішня хвиля ексцентричного взуття є продовженням тенденції, яка розвивається вже десятиліттями.

пулени / © Getty Images

За її словами, останні двадцять років дизайнери навмисно прагнуть створювати дивні речі. У моді найбільший страх — мати застарілий чи надто буржуазний вигляд. Саме тому індустрія постійно шукає нові форми та провокації. І взуття для цього підходить ідеально. Воно далеко від обличчя, тому навіть найекспериментальніша модель не робить людину негарною, пояснює Стіл.

Людина, яка змінила все

Якщо шукати символічний початок сучасної любові до дивного взуття, багато експертів назвуть ім’я Мартіна Маржели.

У 1988 році дизайнер представив на першому показі Maison Margiela легендарні черевики Табі з розділеним великим пальцем. Натхненням стали традиційні японські робочі черевики XV століття. Тоді модель здавалася приголомшливою.

Реклама

Для Петерсена вони мають навіть практичний сенс. Він переконаний, що розділення великого пальця покращує баланс тіла. А ще, жартує, що допомагає гармонізувати серцеву чакру.

Краса чи страждання

Щоправда, не всі дивакуваті туфлі можуть похвалитися комфортом.Якщо згадати знаменитих платформ японського дизайнера Норітаки Татехани, чиї футуристичні моделі любили Дафна Гіннесс і Леді Гага. Стояти у них було можливо лише близько двадцяти хвилин. Після цього краще з полегшенням перевзутися у «зручні» підбори. Аджн, у світі високої моди навіть п’ятнадцятисантиметрові шпильки можуть вважатися комфортними.

Через це у багатьох виникає закономірне питання, а чи не приховується за подібними дизайнерськими експериментами певна жорстокість або навіть мізогінія. Одначе сьогодні, більшість жінок самостійно вирішують, чи готові обміняти комфорт на ефектний вигляд. Високі підбори давно перестали бути обов’язковим елементом гардероба та стали особистим вибором.

Цікаво, що навіть найкомфортніше взуття колись могло здаватися приголомшливим. Наприклад, під час виставки взуття у 1999 році до експозиції включили сандалі Birkenstock. Реакція однієї бразильської телевізійної журналістки була миттєвою. Вона вважала, що жодна жінка такого не взує, бо вони неймовірно потворні.

Реклама

Минуло трохи більше як два десятиліття і Birkenstock стали одним із наймодніших видів взуття у світі.

Можливо, дивні туфлі не про красу в її класичному розумінні. Вони про увагу, індивідуальність і бажання вирізнятися в епоху, коли всі постійно щось демонструють онлайн.

Свинячі копита від Valentino, босоніжки-примари від Chanel чи футуристичні конструкції молодих дизайнерів можуть викликати сміх, подив або захоплення, проте точно не байдужість.

І поки соцмережі залишаються головним подіумом сучасності, найціннішою валютою моди буде не елегантність і навіть не комфорт. А здатність змусити нас зупинитися, придивитися ще раз і запитати себе: «Серйозно? Це тепер модно?»

Реклама

Новини партнерів