Чому Kalush носить рожеву панаму: історія найпопулярнішого аксесуару цієї весни

Після тріумфальної перемоги гурту на головному пісенному шоу Європи, про кумедну рожеву панамку мріє кожен українець. Розповідаємо, звідки з'явився цей аксесуар і як став візитівкою гурту.

14 травня гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022" та отримав тріумфальну перемогу у Турині. На сцені артисти виступали в розкішних автентичних українських вбраннях, поєднаних із сучасними речами, однаково найбільше у образі привертала увагу яскрава рожева панама Олега Псюка.

Фото: Associated Press

Цей аксесуар репер носить вже давно і він є важливою та впізнаваною частиною образу. Саме тому його вирішили залишити для "Євробачення", однак у трохи іншому вигляді - в'язаним та без логотипів. Раніше ж артист носив винятково панаму від італійського спортивного бренду Ellesse.

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

За словами самого Олега, він не планував робити цей аксесуар своєю візитівкою і сталось це випадково. Рожеву панаму він купив на секондхенді для знімань у кліпі "Не маринуй" і вона йому так сподобалась, що артист вирішив носити її постійно.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для знімань кліпу. Після того почав носити постійно, вона стала невід’ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі й написав їй. Тиждень часу я розмаланював [вмовляв] дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 гривень. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіжного бренду Staff", - розповів Олег у інтерв’ю виданню The Village Ukraine два роки тому.

Нині рожева панама - найпопулярніший в Україні аксесуар. У рідному місті Олега Псюка - Калуші - усі подібні аксесуари розкупили.

У Калуші розкупили усі рожеві панами і розповіли про фронтмена гурту "Kalush Orchestra"

А от ще "Євробачення" Kalush Orchestra випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн.

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