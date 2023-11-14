Чому не потрібно купувати весільні сукні із кишенями: пояснення модного експерта

Такий елемент святкового вбрання може зіграти з вами злий жарт та зіпсувати фотографії.

На ринку весільної моди величезна кількість вбрань різних фасонів і відтінків, і будь-яка наречена зможе знайти сукню своєї мрії. Але вже тривалий час популярністю користуються сукні з прихованими кишенями, особливо часто їх додають у вбрання з великими спідницями А-силуету з важкої та щільної тканини.

Весільне плаття з кишенями / Фото: Getty Images

Багато наречених вибирають подібні сукні, щоб бути на святі без сумки і сховати у своїй великій спідниці блиск для губ, телефон чи серветку. Але, як розповів Insider Джастін Александр Воршоу, генеральний і креативний директор бренду Justin Alexander Group, можливо, ви не захочете купувати весільну сукню з кишенями, навіть якщо вони вам дуже подобаються. За словами Воршоу, подібне вбрання може стати причиною поганих весільних фотографій, оскільки наречена постійно засовуватиме в них руки.

Проте, Воршоу зазначив, що, на його думку, кишені на весільних сукнях можуть бути корисними і цікавими для деяких людей.

"Це кумедний маленький елемент, у якому наречені можуть зберігати пару своїх особистих речей, і такий елемент дозволить зробити кілька стильних фотографій", — сказав він.

Весільне плаття з кишенями / Фото: Getty Images

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