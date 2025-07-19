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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
32
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1 хв

Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву ногу: модний факт, який дивує

Чи можете ви уявити собі взуття, яке було абсолютно однаковим для обох ніг? Зручність такої пари теж є сумнівною. Який мало вигляд взуття минулого ви можете побачити в цьому матеріалі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву нугу

Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву нугу

У георгіанську епоху, яка почалася на початку 18 століття і закінчилася на початку 19-го, у багатьох європейських країнах, зокрема у Великій Британії, взуття виготовлялося без різниці для лівої та правої ноги.

Взуття, Велика Британія, між 1740-1779 роками / © Getty Images

Взуття, Велика Британія, між 1740-1779 роками / © Getty Images

Обидві пари були ідентичні та могли носитися поперемінно на будь-якій нозі у будь-який час. Це пов’язано з тим, що створення взуття для лівої чи правої ноги було складнішим і, отже, дорожчим.

Пара жіночих туфель із шовкового дамасту з пряжками, між 1740 і 1750 роками

Пара жіночих туфель із шовкового дамасту з пряжками, між 1740 і 1750 роками

Середньостатистична людина, яка не могла дозволити собі взуття на замовлення, просто йшла і купувала готове взуття, яке було однакове, і носила його, поки воно не зношувалося.

Звичайно, заможні люди могли робити взуття на замовлення, і іноді воно виготовлялося за мірками кожної окремої ноги, але для переважної більшості це не було необхідністю, і навіть чоловіки носили однакове взуття на кожній нозі.

Жіноча туфля з жовтого шовку з підбором «Луї», Англія, приблизно 1760–1765 роки

Жіноча туфля з жовтого шовку з підбором «Луї», Англія, приблизно 1760–1765 роки

Перехід до чіткого поділу взуття на ліве і праве не був усталеним до 19 століття. Однак поступово технології виготовлення взуття вдосконалилися і зріс попит на зручніше взуття.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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