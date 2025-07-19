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Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву ногу: модний факт, який дивує
Чи можете ви уявити собі взуття, яке було абсолютно однаковим для обох ніг? Зручність такої пари теж є сумнівною. Який мало вигляд взуття минулого ви можете побачити в цьому матеріалі.
У георгіанську епоху, яка почалася на початку 18 століття і закінчилася на початку 19-го, у багатьох європейських країнах, зокрема у Великій Британії, взуття виготовлялося без різниці для лівої та правої ноги.
Обидві пари були ідентичні та могли носитися поперемінно на будь-якій нозі у будь-який час. Це пов’язано з тим, що створення взуття для лівої чи правої ноги було складнішим і, отже, дорожчим.
Середньостатистична людина, яка не могла дозволити собі взуття на замовлення, просто йшла і купувала готове взуття, яке було однакове, і носила його, поки воно не зношувалося.
Звичайно, заможні люди могли робити взуття на замовлення, і іноді воно виготовлялося за мірками кожної окремої ноги, але для переважної більшості це не було необхідністю, і навіть чоловіки носили однакове взуття на кожній нозі.
Перехід до чіткого поділу взуття на ліве і праве не був усталеним до 19 століття. Однак поступово технології виготовлення взуття вдосконалилися і зріс попит на зручніше взуття.