Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву ногу: модний факт, який дивує

Чому в 18 столітті взуття було однаковим на праву та ліву нугу

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У георгіанську епоху, яка почалася на початку 18 століття і закінчилася на початку 19-го, у багатьох європейських країнах, зокрема у Великій Британії, взуття виготовлялося без різниці для лівої та правої ноги.

Взуття, Велика Британія, між 1740-1779 роками / © Getty Images

Обидві пари були ідентичні та могли носитися поперемінно на будь-якій нозі у будь-який час. Це пов’язано з тим, що створення взуття для лівої чи правої ноги було складнішим і, отже, дорожчим.

Пара жіночих туфель із шовкового дамасту з пряжками, між 1740 і 1750 роками

Середньостатистична людина, яка не могла дозволити собі взуття на замовлення, просто йшла і купувала готове взуття, яке було однакове, і носила його, поки воно не зношувалося.

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Звичайно, заможні люди могли робити взуття на замовлення, і іноді воно виготовлялося за мірками кожної окремої ноги, але для переважної більшості це не було необхідністю, і навіть чоловіки носили однакове взуття на кожній нозі.

Жіноча туфля з жовтого шовку з підбором «Луї», Англія, приблизно 1760–1765 роки

Перехід до чіткого поділу взуття на ліве і праве не був усталеним до 19 століття. Однак поступово технології виготовлення взуття вдосконалилися і зріс попит на зручніше взуття.