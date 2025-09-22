ТСН у соціальних мережах

742
2 хв

Чому жінки до 19 століття не носили трусів — цікавий модний факт, який вас здивує

Жіночі труси — один з основних елементів спідньої білизни, який зазнав багатьох змін протягом історії. Вони грають важливу роль у питаннях комфорту і гігієни, однак масове носіння цього предмету одягу почалося тільки у 19 столітті.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Жіноча спідня білизна

Жіноча спідня білизна / © Credits

Ймовірно, багатьох здивує той факт, що жіноча спідня білизна, а точніше труси, існували не завжди. Щонайменше до 19 століття жінки насправді не носили спідню білизну в нашому сучасному розумінні. І йдеться тут про жінок усіх станів — і багатих, і бідних, розповідає історикиня Емі Боїнгтон.

Однак не потрібно думати, що спідньої білизни не існувало взагалі, адже у ті часи вона була просто інакшою. Наприклад, під сукню жінки одягали натільні сорочки з бавовни чи льону і панчохи, які підв’язували стрічками. Також обов’язковою частиною туалету був корсет, який мав підтримувати груди.

Але в епоху, коли навіть оголена щиколотка вважалася скандалом, нам, сучасним людям, здається ще більш дивним, що під усіма тими спідницями жінки були без чогось, що прикривало сідниці. Однак, тому було пояснення — відсутність спідньої білизни спрощувала похід до туалету, адже не треба було знімати одяг з-під великої кількості спідничок.

Але також відсутність трусів породжувала і сексуалізацію жіночого тіла, адже якщо жінка падала або вітер підіймав їй сукню — вона миттєво демонструвала світу, більше, ніж того бажала. Також звідси з’явилось уявлення, що жінка була «доступною», адже достатньо лише підняти спідницю. І з’явилася сексуалізація панчіх, адже моменти, коли жінка надягає їх чи підв’язує стрічками, вважалися дуже еротичними і інтимними.

Жінка одягає панчохи і перев’язує їх стрічками / © Getty Images

Жінка одягає панчохи і перев’язує їх стрічками / © Getty Images

Однак вже у XIX столітті з’явилися так звані спідні «відкриті» панталони. Жінки просовували в них ноги, але такі штанці були з розрізом у зоні паху. Та все ж це додавало певної «пристойності» образу і дозволяло уникати незручних ситуацій. Цікаво, що спершу їх рекламували для робітниць і пов’язували з нижчими верствами населення та навіть повіями. Через це жінки з вищих кіл категорично відмовлялися їх носити — вважалося, що це вульгарно й «не личить справжній леді».

Згодом ситуація змінилася, і подібний одяг поступово став звичним елементом жіночого гардероба. Довжина штанин залежала від моди та того, що вважалося «пристойним». Інколи вони виглядали з-під суконь, інколи — ні. Також існували панталони, які часто носили діти, особливо дівчатка: вони були прикрашені та спеціально виднілися з-під спідничок.

Жіночі панталони, 1876 рік / © Getty Images

Жіночі панталони, 1876 рік / © Getty Images

З часом ці форми вдосконалювалися і врешті-решт перетворилися на ті труси й панталони, які ми знаємо сьогодні.

