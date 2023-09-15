Чорні вишиванки, костюми і пальта з принтом "гусяча лапка": Андре Тан презентував нову колекцію

Андре Тан презентував колекцію сезону осінь-зима 2023/24 під назвою "Справжня".

Колекція створена із екоматеріалів, приміром, екологічну шкіру отримали внаслідок переробки шкірки бананів.

У лінійці представлені м'які светри, штани, мініспідниці та пуховики оверсайз.

Дизайнер переосмислив і адаптував до повсякденні українські вишиванки. Він створив чорні вишиванки з чорним орнаментом, які чудово пасують до шкіряних чоботів.

Одна із фішок дизайнера – перероблена "класика" у нинішньому сезоні представлена у вигляді нестандартних костюмів і піджаків, подовжених жилетів оверсайз без рукавів.

Андре Тан також використовує прийом "нашарування": у колекції є моделі штанів, в які "вмонтовані" джинси.

Вперше в історії бренду у колекції з’явились пальто довжини максі – білі і з принтом "гусяча лапка".

"Так склалося, що я дуже добре розумію жінку, її складну емоційну природу та внутрішню архітектуру. Водночас із цим, жінку можна вивчати та досліджувати вічність, кожен раз відкривати нові грані її сутності. Тому кожна моя колекція – це нові дослідження та здогадки про те, що по-справжньому потрібно жінці. В цій колекції я спробував показати, що навіть холодна погода та мряка за вікном – це не привід вдаватись до меланхолії. Одяг, те, що ми вдягаємо та, що ми бачимо на людях навколо – дуже впливає на настрій. Моя задача як дизайнера – покращити настрій, допомогти жінці сяяти та демонструвати своє внутрішнє сяйво незалежно від сезону", –трозповів Андре Тан.

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