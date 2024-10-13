Цікавий лайфгак: як звузити широкі джинси

Звузити широкі джинси без вшивання – це не тільки просто, а й дуже ефективно для створення бажаного образу.

У сучасному світі моди широкі джинси — справжній хіт. Проте, інколи їм треба надати контурного вигляду без серйозних вшивань. Фешнблогерка Geralda Francisca поділиться простим, але ефективним лайфгаком, який дозволить звузити джинси з мінімумом зусиль.

Що необхідно:

Ваші улюблені джинси

Маленька шпилька (або дві, якщо потрібно)

Що робити:

Надягніть джинси та визначте, на скільки сантиметрів ви хочете їх звузити;

Скоригуйте джинси, звузивши їх унизу, до бажаного розміру;

Закріпіть тканину за допомогою маленької шпильки. Якщо тканина дуже щільна чи джинси занадто широкі, використайте дві шпильки для кращої фіксації.

Цей простий лайфгак допоможе вам трохи змінити ваші улюблені джинси, надавши їм новий образ і стильний вигляд.

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