Діалог мистецтва й моди: Лілія Пустовіт презентувала захопливий перфоманс у Староакадемічному корпусі Києво-Могилянської академії
На створення колекції дизайнерку надихнула творчість художника Павла Макова.
Лілія Пустовіт презентувала захопливий перформанс «Зв’язок» — інтимну медитацію на перетині моди та мистецтва, натхненну творчістю художника Павла Макова. Фешнподія відбулася у межах Ukrainian Fashion Week у стінах барокового Староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії, збудованого у XVIII столітті.
Протягом понад десятиліття колекції Poustovit перегукуються з образами художника — від серій Utopia та Донроза до нової Вирвані сторінки. Цього разу зустріч відбулася у форматі спільного жесту: моделі у новій та архівній колекції стали частиною інсталяції, де текстиль і друковані образи накладаються на роботи Макова, створюючи мереживо пам’яті й символів.
Перформанс «Зв’язок» не став традиційним показом. Це був радше перформативний досвід — розмова про крихкість і силу, про особисте й колективне, про відродження й надію. Архітектура XVIII століття посилила багатошаровість теми, перетворивши історичну залу на місце зустрічі поколінь і культурних кодів.