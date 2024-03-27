Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дівчина перетворила дешеву весільну сукню на ідеальне вбрання принцеси: приголомшливий результат

Дівчина перетворила дешеву весільну сукню на ідеальне вбрання принцеси: приголомшливий результат

Меган Джонсон/фото: therealmeganjohnson

Випускниця подарувала друге життя старій сукні.

Напередодні випускного дівчина на ім'я Меган Джонсон вирішила не витрачати багато грошей на сукню, а продемонструвати свою економність і ощадливість. Вона купила вживану весільну сукню-бюстьє з пишною спідницею.

Вбрання було розшите на корсеті бісером, бретельок у нього не було. Однак йти на випускний у білій сукні вона не збиралася — Меган купила рожеву фарбу, вирішила вбрання перефарбувати і зробити з нього сукню принцеси.

Джонсон купила фарбу, налила багато літрів води у велику пластикову ємність. Потім вона додала у воду барвник та перемішала. Потім дівчина занурила сукню в цю воду і витримала потрібний час, періодично занурюючи її ручкою швабри у воду, щоб на тканині не було розводів і вона рівномірно пофарбувалася.

@therealmeganjohnson i love @ritdye #ritdye #prom #senioryear #senior #highschool #seniorprom #promdress # #weddingdresses #thrifted #timbercreekhighschool #thriftflip #alterations #wedding #pink #prinkdress #princessyprinces viral #viralvideo #blowthisup #classof2023 #thanksmom #wlw #iloveyou #makemefamous #makemeviral ♬ Brazil — fizztaylor

Готовий результат Меган показала TikTok і її ролики стали вірусними, оскільки на всіх по кілька мільйонів переглядів.

#therealmeganjohnson Childhood dreams coming true tonight #prom # 2023 #senioryear #fypage #senior #foryou #foryoupage #fyp # fypshi # frenchcurls #aesthetic #beautiful #wlw #girlsnight #promlook #makeup #makeuptutorial #makeupartist #aroura #princessaroura #princess ♬ They named her after the dawn — Megan
@therealmeganjohnson Відповідь на @httpshy2 thanks for recording me mom!! #ritdye # pt2 #prom #ritdye #senioryear #highschool #senior #promdress #weddingdresses #thrifted #timbercreekhighschool #thriftflip #alterations #wedding #pink #princessdress #dyeing #foryou #fyp #makemefavis Newwood #corset #cellingslizzymcalpine ♬ ceilings — Sped Up Version — Lizzy McAlpine

Кілька кадрів із випускного вона також показала у Instagram.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація