Дівчина перетворила дешеву весільну сукню на ідеальне вбрання принцеси: приголомшливий результат

Напередодні випускного дівчина на ім'я Меган Джонсон вирішила не витрачати багато грошей на сукню, а продемонструвати свою економність і ощадливість. Вона купила вживану весільну сукню-бюстьє з пишною спідницею.

Вбрання було розшите на корсеті бісером, бретельок у нього не було. Однак йти на випускний у білій сукні вона не збиралася — Меган купила рожеву фарбу, вирішила вбрання перефарбувати і зробити з нього сукню принцеси.

Джонсон купила фарбу, налила багато літрів води у велику пластикову ємність. Потім вона додала у воду барвник та перемішала. Потім дівчина занурила сукню в цю воду і витримала потрібний час, періодично занурюючи її ручкою швабри у воду, щоб на тканині не було розводів і вона рівномірно пофарбувалася.

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