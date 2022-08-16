Дівчина вигадала незвичайний лайфхак, щоб наречений не побачив її весільну сукню

У світі існує традиція, згідно з якою наречений не повинен бачити сукню нареченої перед весіллям, оскільки це погана прикмета. Однак іноді трапляються випадки, коли уникнути цього досить важко і так сталося з дівчиною на ім'я Рейчел Квон, яка нещодавно вийшла заміж.

Весілля Рейчел відбувалося у Південній Кореї, куди вона переїхала зі США дев'ять років тому. У Кореї 2014 року Рейчел познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Джехваном Квоном і через стільки років, 18 червня, вони вирішили одружитися в місті Ансані.

В інтерв'ю виданню Insider дівчина розповіла, що їхнє весілля відбувалося в основному за південнокорейськими весільними традиціями. Наприклад, вони влаштували фотосесію у весільному вбранні за кілька місяців до церемонії та використали фотографії для своїх запрошень та для прикрас зали. Рейчел сказала, що на фотосесії вона була в різних сукнях, але жодну з них вона не одягла на церемонію, тому що не хотіла, щоб наречений побачив її весільну сукню раніше - це була одна з небагатьох американських традицій, які вона вирішила зберегти.

Саме тому дівчина порушила одну південнокорейську традицію. У Південній Кореї наречений і наречена зазвичай зустрічають гостей і фотографуються з ними у весільному вбранні перед церемонією. Але оскільки Рейчел хотіла, щоб її весільна сукня стала сюрпризом, Джехван зустрічав гостей сам, поки Рейчел переодягалася у свою весільну сукню. Після того, як наречена вбралася, вона мала вирушити до кімнати очікування, але виникла проблема - пройти туди вона могла лише через центральний вхід, біля якого її наречений зустрічав гостей.

"Окрема роздягальня, яку я могла використати, щоб переодягнутися в сукню, розташована на зовсім іншому поверсі, ніж наш весільний зал. Це означає, що мені потрібно було знайти спосіб зробити так, щоб мій чоловік, який зустрічав гостей прямо перед нашим весільним залом, не побачив мене у сукні, коли я йшла крізь натовп наших гостей від ліфта до весільного залу", - сказала Рейчел.

Спочатку, щоб сховатися, дівчина хотіла просто накритися простирадлом, але одній з її подруг спала на думку геніальна ідея - використовувати парасольку та довгу тканину. Це пристосування наречена пошила всього за одну ніч і в день весілля пройшла повз гостей і свого нареченого зовсім не переживаючи, що він побачить її весільну сукню.

Але окрім незвичайного лайфхака, який дівчина та її подруги втілили у життя, варто відзначити і сукню нареченої. Річ у тому, що сукня Рейчел вінтажна і купила вона її лише за 200 доларів у Новому Орлеані і трохи вшила, щоб вийшло вбрання її мрії.

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