Дівчина знайшла вінтажну сукню мрії від Carolina Herrera, але не одягла її через коментаторів у TikTok

Це була сукня її мрії і шукала вона її цілий рік.

Дівчина на ім'я Анджела Фам із Нью-Йорка зібралася на весілля подруги, але одягти на захід хотіла особливу сукню, яка спричинила б вау-ефект на святі. Побачивши одного разу в рекомендаціях TikTok вінтажну сукню від бренду Carolina Herrera Анджела не могла думати ні про що інше, крім неї.

Дівчина розповіла на своїй сторінці в TikTok, що шукала вбрання протягом року, поки одного разу не побачила його на сайті The Real Rea, де воно продавалося за 535 доларів.

Звичайно ж, Анджела одразу купила сукню мрії. Це було двоколірне вбрання без бретельок, верх якого виконаний із щільної чорної тканини, а спідниця була кольору слонової кістки, асиметричною і складалася з безлічі складок. У відео вона зазначила, що перед покупкою не була точно впевнена, чи то саме та сукня, а також їй не підходив розмір, але вона все одно її купила. Вбрання ідеально підійшло дівчині.

Але на свято вона свою знахідку так і не одягла, а причиною стали коментарі в соцмережі. Багато підписників дівчини розкритикували вбрання.

Анджела Фам з Нью-Йорка в сукні від Carolina Herrera @ phamgela

Анджела Фам з Нью-Йорка в сукні від Carolina Herrera @ phamgela

"Деякі з вас сказали, що я затьмарю наречену, деякі з вас сказали, що спідниця надто весільна", — згадала Анджела кілька коментарів у наступному ролику. Також серед коментаторів були ті, хто рекомендував їй приберегти вбрання для свого дня народження, а не чужого весілля.

А ви як думаєте, це вбрання було б доречне для весілля подруги? Чи Анджела справді затьмарила б наречену на святі, як їй написали в соцмережі? Залишіть свою реакцію нижче.

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