Дивний тренд, який набирає популярності: що потрібно знати про пом'яті сукні

Якщо ви ненавидите прасувати речі або навіть відпарювати, то схоже, що настав ваш золотий і навіть ідеальний час — в моді зараз пом'ятий одяг.

Багато знаменитостей останнім часом стали часто з'являтися на публіці у вбранні з пом'ятої тканини. Але одягають вони подібні луки не на прогулянки чи випадкові походи до ресторану, а на світські заходи та прем'єри фільмів.

Деякі вбрання нагадують м'ятий папір, деякі відверто мають незвичайний вигляд, але все ж таки, попри те, що задум пом'ятості був початковим, така нова мода створює ілюзію економії часу — ресурсу, який особливо цінується в сучасному світі. Пам'яті моделі можна побачити у колекціях ZARA, Altuzarra, Burberry, Versace, The Row та Dior.

Одним із найобговорюваніших подібних образів стало вбрання співачки та акторки Селени Гомес. Дівчина вийшла на публіку у сукні від бренду Maticevski з відкритими плечима. Ця сукня активно обговорювалася в Мережі через цей пом'ятий ефект.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Також у подібному образі на публіку вийшла акторка Наомі Воттс. У сукні з зовсім пом'ятої тканини вони прийшли на захід присвячений серіалу "Ворожнеча". Це вбрання було від Magda Butrym.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

Акторка та комікеса Квінта Брансон з'явилася у зовсім пом'ятій рожевій сукні у ретростилі від Dior. Вигляд це вбрання мало сарівний, а фактура надавала йому цікавості.

Квінта Брансон / Фото: Associated Press

Звичайно, не всі захочуть носити складки на одязі, але враховуючи спекотну погоду, в яку більшість воліє одягати легкі натуральні тканини, які добряче мнуться, а також реалії нашого життя без світла, схоже, що тренд знайде та займе свою нішу.

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