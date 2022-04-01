Дизайнер з Одеси шиє для української армії одяг та бронежилети

Дизайнер з Одеси шиє для української армії одяг та бронежилети

Студія українського бренду Uzun Vitaliy почала займатися пошиттям одягу для української армії.

Одеський дизайнер Віталій Узун, який до війни розробляв і продавав повсякденний одяг для жінок і чоловіків, зараз разом зі своїми співробітниками виробляє тисячі бронежилетів для українських солдатів, а також одяг для військових.

Студія українського бренду Uzun Vitaliy / Getty Images

За допомогою до дизайнера спочатку звернулися чиновники Одеси. В інтерв'ю "Суспільне. Одеса" він розповів, що конкретної цифри скільки потрібно відшити спочатку не було.

Ательє спочатку почало шити трикотажні костюми, які можна було одягати під форму, а потім і бронежилети.

Студія українського бренду Uzun Vitaliy / Getty Images

Студія українського бренду Uzun Vitaliy / Getty Images

Студія українського бренду Uzun Vitaliy / Getty Images

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