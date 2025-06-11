Для комфорту та легкості: Андре Тан назвав шість речей, які треба взяти з собою у відпустку

Дизайнер Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Дизайнер Андре Тан розповів про універсальні речі, які мають бути у вашій валізі під час відпустки. Це базовий набір, завдяки якому кожна зможе створити велику кількість образів.

Базова футболка

Обирайте вільну модель зі щільної бавовни, без просвітів. Така річ буде основою вашого гардеробу. Лаконічна біла футболка завжди матиме дорогий і свіжий вигляд.

Оверсайз сорочка

Обирайте моделі з льону або віскози і бажано спокійного кольору. Таку сорочку можна носити як сукню чи накинути на плечі, зав’язати на талії. Тобто щонайменше три образи з однією такою сорочкою завжди вдасться зібрати.

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Шорти або спідниця

Обирайте ці речі лише з натуральних тканин і з акцентом на талії. Носити їх можна вдень з футболкою, а ввечері з сорочкою та аксессуарами.

Легкі штани

Обирайте моделі в стилі палацо або з делікатним кльошем. Такі літні штани витягуватимуть силует і додадуть образу легкості, а ще мають дуже стильний і дорогий вигляд.

Сукня-комбінація

Ідеальною для літнього відпочинку буде базова легка сукня на тонких бретельках. Вона матиме чудовий вигляд у поєднанні з аксесуарами, а також із сорочкою та підборами.

Лляний жакет

Такий жакет одразу надасть форми й зібраності вашому образу, тому він має бути в гардеробі.

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Андре Тан також додав, що жоден образ не буде завершеним без аксесуарів. Тому обов’язково додавайте до літніх луків масивні сережки, підвіски та окуляри. Також актуальною на відпочинку буде плетена сумка. Що стосується взуття, то цього літа дизайнер радить звертати увагу на зручні в’єтнамки, сандалі та універсальні кеди. І, звісно ж, не варто забувати про головний тренд 2025 року — шовкову хустину, яку нині модно носити на голові, сумці, талії чи зав’язати як топ.