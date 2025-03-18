До 95-річчя Ліни Костенко: український бренд випустив хустки з рукописами поетеси

Український бренд OLIZ презентував хустки, присвячені 95-річчю видатної української поетеси, дисидентки, шістдесятниці й письменниці Ліни Костенко, яке вона святкуватиме завтра, 19 березня. Ліна Василівна є символом незламності та сили духу для кількох поколінь українців.

Хустки представлені у двох кольорах – Baltic amber та Azure blue. На них зображені вірші Ліни Костенко, які вона особисто написала від руки.

Нові вироби увійшли до вже наявної лімітованої колекції хусток "Ліна", яка вийшла у ювілейний для поетеси 2020 рік. Принтом для хустин став уривок з вірша "Між іншим".

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