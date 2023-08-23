До Дня Незалежності: українські бренди презентували колекцію сорочок і футболок із символічною вишивкою

Українські бренди diadia та Willna до Дня Незалежності презентували символічну колаборацію під назвою "Сміливим допомагає доля".

Колекція складається із жіночих і чоловічих сорочок "Трембіта", футболок і світшотів "Смолоскип". Одяг прикрашений вишивками із символічними малюнками українського режисера Олександра Стеколенка.

Проєкти створені у синергії жінок, тісному зв'язку з рідною землею і бажанні об'єднати людей із кожного куточка країни.

"Усі ми різні, але головне – єдині. У нас було велике бажання показати це в колаборації, підтримати одне одного, кожного українця та українку", – зазначила засновниця Willna Дар'я Соколовська.

Локацією для вишивки "Трембіта" на сорочці обрали кишеню, яка знімається, на серці. В основі малюнка – дерево життя, давній сакральний символ, біля якого грають на трембітах гуцули, проголошуючи звістку про незалежність.

Традиційно на самій верхівці дерева цвіте квітка, яку називають вогнем життя. Художник переосмислив її у вигляді тризуба, адже це символ незалежності і результат праці багатьох поколінь українців. А навколо зображена рамка з дубового листя, що означає мудрість, зв'язок поколінь і сильну родинну енергію.

Принт "Смолоскип" теж символізує свободу. Полум'я ще з античності вважалося священним і мало божественне походження, воно розсіює темряву і підтримує життя. На тлі зображене сузір'я Діви, адже Україна здобула незалежність у серпні, який, згідно з астрологією, знаходиться під цим знаком.

Браслет із тризубом на руці асоціюється із війною, яка триває нині, бо саме такий оберіг носить багато військових і волонтерів.

"Рушійна сила нашої роботи – нестримне бажання допомагати, об'єднувати та знайомити з нашою культурою. Нам важливо працювати саме в Україні, розділяти всі труднощі, ділитися красою та добром, як от ця колаборація", – додали засновники diadia Діана Сидунчак і Влад Волос.

100 гривень із кожного проданого виробу бренди передадуть до волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри".

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