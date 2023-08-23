До Дня Незалежності: українські бренди презентували колекцію сорочок і футболок із символічною вишивкою

100 грн із кожної проданої речі передадуть до волонтерського медичного батальйону.
Українські бренди diadia та Willna до Дня Незалежності презентували символічну колаборацію під назвою "Сміливим допомагає доля".
Колекція складається із жіночих і чоловічих сорочок "Трембіта", футболок і світшотів "Смолоскип". Одяг прикрашений вишивками із символічними малюнками українського режисера Олександра Стеколенка.
Проєкти створені у синергії жінок, тісному зв'язку з рідною землею і бажанні об'єднати людей із кожного куточка країни.
"Усі ми різні, але головне – єдині. У нас було велике бажання показати це в колаборації, підтримати одне одного, кожного українця та українку", – зазначила засновниця Willna Дар'я Соколовська.
Локацією для вишивки "Трембіта" на сорочці обрали кишеню, яка знімається, на серці. В основі малюнка – дерево життя, давній сакральний символ, біля якого грають на трембітах гуцули, проголошуючи звістку про незалежність.
Традиційно на самій верхівці дерева цвіте квітка, яку називають вогнем життя. Художник переосмислив її у вигляді тризуба, адже це символ незалежності і результат праці багатьох поколінь українців. А навколо зображена рамка з дубового листя, що означає мудрість, зв'язок поколінь і сильну родинну енергію.
Принт "Смолоскип" теж символізує свободу. Полум'я ще з античності вважалося священним і мало божественне походження, воно розсіює темряву і підтримує життя. На тлі зображене сузір'я Діви, адже Україна здобула незалежність у серпні, який, згідно з астрологією, знаходиться під цим знаком.
Браслет із тризубом на руці асоціюється із війною, яка триває нині, бо саме такий оберіг носить багато військових і волонтерів.
"Рушійна сила нашої роботи – нестримне бажання допомагати, об'єднувати та знайомити з нашою культурою. Нам важливо працювати саме в Україні, розділяти всі труднощі, ділитися красою та добром, як от ця колаборація", – додали засновники diadia Діана Сидунчак і Влад Волос.
100 гривень із кожного проданого виробу бренди передадуть до волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри".
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