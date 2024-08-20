До Дня Незалежності: український бренд презентував дроп тематичних футболок оверсайз

50% від продажу футболки піде на підтримку наших захисників і захисниць.

Одеський бренд BEOMDSGN до Дня Незалежності презентував дроп футболок "Feel Like Home".

Відчуття приналежності, непереборної сили та безмежної гордості за можливість називатись українцями – сенси, якими сповнений кожен шов колекції.

До дропу увійшло чотири футболки оверсайз. Молочна, ніжно-блакитна, рожева і графітова – разом із принтом кожна стає лагідним нагадуванням шанобливо ставитись до навіть найменшого куточка наших 603.628 квадратних кілометрів. Вони транслюють, що дім – це в першу чергу відчуття і важливо, щоб воно вирувало незалежно від місця знаходження.

Запрошеною гостею на знімання дропу стала Дарія Червона, співзасновниця фонду "Тиловики". Саме до нього бренд віддаватиме 50% від вартості футболок від 19 до 24 серпня включно.

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