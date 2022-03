"Доброго вечора, ми з України": відомий бренд випустив дроп на підтримку ЗСУ

Бренд One by One

Український бренд презентував лукбук речей із популярними фразами.

Український бренд One by One випустив спеціальний дроп на підтримку ЗСУ - UKRAINE IS.

Речі прикрашають популярні фрази, які стали символом нескореності українців у боротьбі проти російських окупантів: "Доброго вечора, ми з України", "Русский военный корабль, иди на", - What's your superpower? - I am Ukrainian.

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Дроп складається з футболок та світшотів.

"Доброго вечора, ми з України. Фраза, яка точно увійде в історію. Як і усвідомлення нашої єдності, того, що Україна - це всі ми, а бути українцем - суперсила, крутіша ніж всесвіт Marvel", - говорить бренд.

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Бренд One by One

Нагадаємо, харківський бренд keepstyle представив весняну капсулю колекцію толстовок та футблок "Ми з України".

Читайте також: