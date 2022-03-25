"Доброго вечора, ми з України": відомий бренд випустив дроп на підтримку ЗСУ

Український бренд презентував лукбук речей із популярними фразами.
Український бренд One by One випустив спеціальний дроп на підтримку ЗСУ - UKRAINE IS.
Речі прикрашають популярні фрази, які стали символом нескореності українців у боротьбі проти російських окупантів: "Доброго вечора, ми з України", "Русский военный корабль, иди на", - What's your superpower? - I am Ukrainian.
Дроп складається з футболок та світшотів.
"Доброго вечора, ми з України. Фраза, яка точно увійде в історію. Як і усвідомлення нашої єдності, того, що Україна - це всі ми, а бути українцем - суперсила, крутіша ніж всесвіт Marvel", - говорить бренд.
Нагадаємо, харківський бренд keepstyle представив весняну капсулю колекцію толстовок та футблок "Ми з України".
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