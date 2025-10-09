Довга джинсова спідниця - тренд цього сезону та поради, як підібрати ідеальну саме для вас / © Getty Images

Саме тому видання WomanAndHome назвало її головним джинсовим трендом сезону. Та як знайти «свою» модель, щоб мати сучасний вигляд і водночас не почуватися скутою. Ми спробуємо допомогти вам зробити правильний вибір і розповімо, з чим носити цю базову річ гардероба восени 2025 року.

Денім, який підкреслює жіночність

Ще кілька років тому джинсові спідниці асоціювалися переважно з 2000-ми — короткі, обтислі та трохи бунтарські. Але сучасні тренди змінили правила гри.

Тепер у моді максіспідниці з деніму: довгі, елегантні, іноді зі шліцом або легким кльошем. Вони мають вишуканий вигляд із в’язаними светрами, сорочками оверсайз і класичними черевиками, створюють той самий «міський комфорт», про який мріють усі модниці.

Довга джинсова спідниця — це «нові улюблені джинси». Вона зручна, універсальна та пасує практично до будь-якого стилю, від casual до smart-casual.

Комфорт понад усе

Мода сьогодні — не про жертви, а про реальне життя. Коли обираєте спідницю, звертайте увагу не лише на фасон, а й на свободу рухів.

Занадто вузька спідниця, особливо максідовжина, може обмежувати крок, змушувати «човгати», як у легендарних «hobble skirts» (вузькі спідниці) початку XX століття — моделі, які буквально не давали жінкам рухатися. Сучасна альтернатива — А-силует, кльош або розрізи спереду чи ззаду, які додають простору для ходи.

Знайдіть ту спідницю, в якій можете йти швидко, піднятися сходами чи сісти в авто — і саме вона стане вашою ідеальною.

Яку довжину обрати

Міді — найзручніший варіант. Спідниці нижче коліна чи до середини литки підходять усім типам фігури. Вони мають гарний вигляд із ботильйонами, кросівками чи навіть високими чоботами.

Максі — для сміливих і стильних. Якщо обираєте довгу модель, переконайтесь, що вона має шліцу чи розкльошений крій. Інакше навіть наймодніший фасон стане випробуванням для ваших ніг.

З чим поєднувати джинсову спідницю восени

Об’ємний светр або жилет — створює баланс із вузькою талією.

Класична біла сорочка — ідеальний варіант для офісного стилю.

Шкіряна куртка чи тренч — додає контрасту фактур.

Білі кросівки чи чоботи на невисоких підборах — найкращі друзі джинсової спідниці.

А для вечора можна додати масивні прикраси, сумку-клатч і червону помаду — денім чудово тримає баланс між буденністю та гламуром.

Поради

Приміряйте, перш ніж купувати. Денім не еластичний, тому посадження має бути ідеальним.

Обирайте щільний матеріал. Він краще тримає форму та має дорожчий вигляд.

Не бійтеся світлого деніму. Такий відтінок освіжає образ і підходить навіть для осені.

Додавайте акценти. Ремінь, яскравий шарф або стильна сумка допоможуть урізноманітнити образ.

Довга джинсова спідниця — це не просто модний тренд, а вдале поєднання стилю, практичності та комфорту. Вона підходить для будь-якого віку, сезону та типу фігури. Головне — знайти ту модель, у якій ви почуватиметеся вільно, впевнено і красиво. Мода не має обмежувати ваші рухи, вона має надихати на них.