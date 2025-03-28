Довгі спідниці: як носити максі довжину цього сезону

Довгі спідниці / © Getty Images

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Незалежно від сезону чи випадку, довгі спідниці завжди залишаються актуальними. Це елемент гардероба, який додає образу жіночності та універсальності. Правильне поєднання максіспідниця з іншими речами дозволяє створювати найрізноманітніші аутфіти – від повсякденних до вечірніх. А як створити доповнений та стильний образ, розповіло видання Woman&Home.

Вони зʼявилися у стилі "хіпі" 1970-х років, довгі та хвилясті максіспідниці швидко стали улюбленими серед модниць. Згодом вони були відроджені дизайнером і модельєром Річардом Тайлером як тренд 90-х. У сучасній моді довгі спідниці не втрачають популярності: вони регулярно з’являються у колекціях таких брендів, як Miu Miu, Chanel і Victoria Beckham.

Довгі спідниці максимально універсальні, вони легко комбінуються з іншими речами гардероба. Проте, щоб мати гармонійний вигляд, важливо дотримуватися правильних пропорцій.

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Якщо ви обираєте спідницю з пишним силуетом, краще поєднувати її з приталеним верхом. А якщо це спідниця-олівець, то структурований піджак або сорочка допоможуть створити елегантний образ.

Довга спідниця та светр

В прохолодний період спідниці-максі чудово поєднуються зі светрами. Ви можете обрати кашеміровий светр або грубу в’язку – головне, щоб він гармоніював зі стилем спідниці. Для створення спортивного образу варто доповнити комплект світшотом і кросівками.

Порада: французьке заправляння светра (коли передня частина заправлена, а задня залишається випущеною) допоможе підкреслити талію та візуально подовжити ноги.

Довга спідниця та футболка

Біла футболка та максіспідниця – це класика. Але якщо ви хочете мати яскравий вигляд, обирайте футболку з принтом або графічним малюнком. У прохолодну погоду образ можна доповнити джинсовою курткою чи сорочкою.

Порада: якщо ви не любите заправляти футболку, вибирайте спідниці-олівці чи моделі з високою талією, щоб зберегти баланс силуету.

Довга спідниця та блейзер

Блейзер – це гарний вибір для роботи та офіційних заходів. Поєднуйте його з атласною чи шовковою максіспідницею для створення елегантного образу.

Порада: дотримуйтеся правила 1/3 – блейзер має закінчуватися на стегнах, щоб уникнути диспропорції.

Довга спідниця та блуза

Поєднання блузи та максіспідниці створює романтичний стиль. У прохолодну погоду обирайте блузи з великим коміром, доповнюйте образ кардиганом або пальто.

Порада: мініатюрним дівчатам краще заправляти блузу у спідницю, щоб візуально подовжити ноги.

Довга спідниця та чоботи

Довгі спідниці мати чудовий вигляд із високими чобітьми. Особливо актуальні у цьому сезоні – ковбойські чоботи та класичні ботфорти.

Порада: вибирайте моделі спідниць із розрізами, щоб чоботи були помітніші в образі.

Довга спідниця та кросівки

Максіспідниці легко поєднувати з кросівками, створювати комфортний та стильний образ. Це ідеальне рішення для повсякденного стилю.

Порада: оптимальна довжина спідниці для такого комплекту – до щиколотки.

Довга спідниця як пляжний образ

Легкі спідниці з шифону чи льону стануть чудовим варіантом для пляжу. Їх можна комбінувати з купальником, топами чи кроп-топами.

Порада: обирайте моделі з еластичною талією – це забезпечить комфорт у подорожі.

Як вибрати довгу спідницю за типом фігури

Пісковий годинник – підійдуть моделі, які підкреслюють талію, наприклад, спідниці із завищеною талією.

Прямокутник – варто обирати моделі з драпіруванням або оборками, які додають об'єму.

Груша – краще носити кльош-спідниці, які врівноважують силует.

Яблуко – спідниці А-силуету допоможуть створити гармонійний образ.

Максіспідниця – це універсальна річ, яка може стати основою для створення стильних образів у будь-яку пору року. Вона легко адаптується під різні стилі: від романтичного до класичного чи кежуал.

Правильний вибір тканини, фасону та кольору дозволить довгій спідниці залишатися актуальною у будь-якому сезоні, додавати жіночності та елегантності вашому образу.