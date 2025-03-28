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- Школа стилю
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Довгі спідниці: як носити максі довжину цього сезону
Якщо ви не певні, чи підійде вам довга спідниця або вирішуєте, з чим комбінувати ту, що вже маєте, спробуємо вам допомогти обрати найкращі варіанти, які підкреслять ваш стиль і красу.
Незалежно від сезону чи випадку, довгі спідниці завжди залишаються актуальними. Це елемент гардероба, який додає образу жіночності та універсальності. Правильне поєднання максіспідниця з іншими речами дозволяє створювати найрізноманітніші аутфіти – від повсякденних до вечірніх. А як створити доповнений та стильний образ, розповіло видання Woman&Home.
Вони зʼявилися у стилі "хіпі" 1970-х років, довгі та хвилясті максіспідниці швидко стали улюбленими серед модниць. Згодом вони були відроджені дизайнером і модельєром Річардом Тайлером як тренд 90-х. У сучасній моді довгі спідниці не втрачають популярності: вони регулярно з’являються у колекціях таких брендів, як Miu Miu, Chanel і Victoria Beckham.
Довгі спідниці максимально універсальні, вони легко комбінуються з іншими речами гардероба. Проте, щоб мати гармонійний вигляд, важливо дотримуватися правильних пропорцій.
Якщо ви обираєте спідницю з пишним силуетом, краще поєднувати її з приталеним верхом. А якщо це спідниця-олівець, то структурований піджак або сорочка допоможуть створити елегантний образ.
Довга спідниця та светр
В прохолодний період спідниці-максі чудово поєднуються зі светрами. Ви можете обрати кашеміровий светр або грубу в’язку – головне, щоб він гармоніював зі стилем спідниці. Для створення спортивного образу варто доповнити комплект світшотом і кросівками.
Порада: французьке заправляння светра (коли передня частина заправлена, а задня залишається випущеною) допоможе підкреслити талію та візуально подовжити ноги.
Довга спідниця та футболка
Біла футболка та максіспідниця – це класика. Але якщо ви хочете мати яскравий вигляд, обирайте футболку з принтом або графічним малюнком. У прохолодну погоду образ можна доповнити джинсовою курткою чи сорочкою.
Порада: якщо ви не любите заправляти футболку, вибирайте спідниці-олівці чи моделі з високою талією, щоб зберегти баланс силуету.
Довга спідниця та блейзер
Блейзер – це гарний вибір для роботи та офіційних заходів. Поєднуйте його з атласною чи шовковою максіспідницею для створення елегантного образу.
Порада: дотримуйтеся правила 1/3 – блейзер має закінчуватися на стегнах, щоб уникнути диспропорції.
Довга спідниця та блуза
Поєднання блузи та максіспідниці створює романтичний стиль. У прохолодну погоду обирайте блузи з великим коміром, доповнюйте образ кардиганом або пальто.
Порада: мініатюрним дівчатам краще заправляти блузу у спідницю, щоб візуально подовжити ноги.
Довга спідниця та чоботи
Довгі спідниці мати чудовий вигляд із високими чобітьми. Особливо актуальні у цьому сезоні – ковбойські чоботи та класичні ботфорти.
Порада: вибирайте моделі спідниць із розрізами, щоб чоботи були помітніші в образі.
Довга спідниця та кросівки
Максіспідниці легко поєднувати з кросівками, створювати комфортний та стильний образ. Це ідеальне рішення для повсякденного стилю.
Порада: оптимальна довжина спідниці для такого комплекту – до щиколотки.
Довга спідниця як пляжний образ
Легкі спідниці з шифону чи льону стануть чудовим варіантом для пляжу. Їх можна комбінувати з купальником, топами чи кроп-топами.
Порада: обирайте моделі з еластичною талією – це забезпечить комфорт у подорожі.
Як вибрати довгу спідницю за типом фігури
Пісковий годинник – підійдуть моделі, які підкреслюють талію, наприклад, спідниці із завищеною талією.
Прямокутник – варто обирати моделі з драпіруванням або оборками, які додають об'єму.
Груша – краще носити кльош-спідниці, які врівноважують силует.
Яблуко – спідниці А-силуету допоможуть створити гармонійний образ.
Максіспідниця – це універсальна річ, яка може стати основою для створення стильних образів у будь-яку пору року. Вона легко адаптується під різні стилі: від романтичного до класичного чи кежуал.
Правильний вибір тканини, фасону та кольору дозволить довгій спідниці залишатися актуальною у будь-якому сезоні, додавати жіночності та елегантності вашому образу.