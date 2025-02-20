Драпування, вирізи та прозорість: Андре Тан назвав головні модні тренди весни 2025 року

Драпування

М'які складки, об'ємні рукави та струмливі тканини створюють ефект легкості й витонченості. Драпування можуть бути присутніми як на сукнях, так і на блузах чи спідницях, це один з головних елементів бохостилю, який буде дуже популярним 2025 року, тож беріть на замітку.

Спідниця-штани

Це елемент одягу, який поєднує в собі жіночність спідниці та практичність штанів. Ця модель стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує комфорт, не жертвуючи стилем. Неочікувано, незвично, але дуже цікаво!

Корсети

Корсети повертаються, тож сміливо комбінуємо їх зі стриманими іншими елементами. Також наразі триває фаза повернення кринолінів, об'ємних спідниць і структурованих силуетів, які нагадують про епоху романтизму.

Вирізи та розрізи

Вирізи на спині, плечах або талії, а також розрізи на спідницях і сукнях – це все наразі на піку популярності, і це дійсно класний спосіб додати образу сміливості й сексуальності, зберігаючи елегантність.

Прозорість

Прозорі тканини, мереживо та шифон додають образу загадковості й романтики. Це може бути прозора вставка на спідниці, рукавах або навіть цілісний прозорий верх із підкладкою.

Приталений силует

Сукні та жакети з підкресленою талією стануть must-have весняного гардероба. Це може бути як класичний приталений крій, так і сучасні інтерпретації з акцентом на лініях тіла.

Торочка

Торочка на сумках, взутті, куртках або аксесуарах додає образу рухливості й легкості. Як елемент бохостилю вона є одним з найяскравіших і найпопулярніших, тож беріть до уваги.

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