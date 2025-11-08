ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Двосторонні пуховики і стильні сорочки: нова колекція від українського бренду

Зимовий дроп бренду складається з базових силуетів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Двосторонні пуховики і стильні сорочки: нова колекція від українського бренду

Український бренд C.ICON презентував експериментальну зимову колекцію під назвою Next Breath. Нова лінійка — це історія про внутрішнє тепло та спокій, які приходять, коли місто завмирає у вечірніх вогнях.

Дроп складається з базових силуетів: двосторонні пуховики з принтами, пальто, затишні светри, костюми і сорочки у відтінках глибокого чорного, темно-синього і шоколадного.

Основну увагу приділено поєднанню комфорту й практичності. У виробах використано натуральні утеплювачі — вовну і гусячий пух, які забезпечують оптимальну терморегуляцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie