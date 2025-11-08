Двосторонні пуховики і стильні сорочки: нова колекція від українського бренду

Реклама

Український бренд C.ICON презентував експериментальну зимову колекцію під назвою Next Breath. Нова лінійка — це історія про внутрішнє тепло та спокій, які приходять, коли місто завмирає у вечірніх вогнях.

Дроп складається з базових силуетів: двосторонні пуховики з принтами, пальто, затишні светри, костюми і сорочки у відтінках глибокого чорного, темно-синього і шоколадного.

Основну увагу приділено поєднанню комфорту й практичності. У виробах використано натуральні утеплювачі — вовну і гусячий пух, які забезпечують оптимальну терморегуляцію.