Двосторонні пуховики і стильні сорочки: нова колекція від українського бренду
Зимовий дроп бренду складається з базових силуетів.
Український бренд C.ICON презентував експериментальну зимову колекцію під назвою Next Breath. Нова лінійка — це історія про внутрішнє тепло та спокій, які приходять, коли місто завмирає у вечірніх вогнях.
Дроп складається з базових силуетів: двосторонні пуховики з принтами, пальто, затишні светри, костюми і сорочки у відтінках глибокого чорного, темно-синього і шоколадного.
Основну увагу приділено поєднанню комфорту й практичності. У виробах використано натуральні утеплювачі — вовну і гусячий пух, які забезпечують оптимальну терморегуляцію.