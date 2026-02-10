Джемпери з блискавкою знову у моді / © Credits

Коли йдеться про оновлення зимового капсульного гардероба, зовсім не обов’язково обирати яскраві чи екстравагантні речі. Іноді достатньо дрібної деталі, щоб дати нове життя улюбленим образам. Саме таким предметом стає светр із блискавкою на чверть. Він уже кілька сезонів має популярність серед модних експертів і дизайнерів та обіцяє залишитися хітом цього року — про це розповіло видання Woman&Home.

Спортивний «відтінок», якого додає блискавка на горловині, робить навіть найпростіший светр сучасним. А завдяки різноманітності стилів та фасонів він легко вписується у будь-який зимовий гардероб — від повсякденного до витонченого.

Чому джемпери з блискавою такі популярні

Модні бренди, включно із Chanel та Tory Burch, показали на подіумах, що светри із застібкою на половину або чверть додають образу спортивної динаміки, але не втрачають елегантності. Замок можна застебнути повністю та створити ефект високої горловини або залишити частково відкритим і отримати розслаблений, «легкий» образ.

Це робить джемпер універсальним предметом гардероба, який поєднує комфорт і стиль.

Два ключові способи носіння

Класичний вертикальний замок: спортивний та вимогливий стиль, підходить для повсякденних образів із джинсами чи штанами.

Асиметричний замок: сучасний та дизайнерський варіант, який має менш «тренувальний» вигляд і більше підходить до модного показу, підходить для створення багатошарових образів або поєднання з мінісукнями та спідницями.

Вертикальний замок створює чистий спортивний образ, а асиметричний додає невеликий «вау» ефект і підкреслює індивідуальність.

Як поєднувати з іншими речами

Светри із блискавкою на чверть можна легко інтегрувати у вже наявний зимовий гардероб:

Однотонні кольори: чудово поєднуються з джинсами або можуть стати шаром поверх принтованої сукні.

Ніжні відтінки: мають гарний вигляд у комбінації з сірими класичними штанами або м’яким трикотажем для витонченішого образу.

Шари та аксесуари: замок дозволяє експериментувати, наприклад, носити під жакет, пальто або накидку, відкривати або закривати горловину.

Джемпер з блискавкою — це поєднання комфорту та стилю, який підходить для будь-яких активностей, від прогулянки парком до роботи в офісі. Він додає образу спортивної нотки, але не втрачає елегантності, а можливість регулювання робить його надзвичайно практичним у холодну пору року.

Якщо ви ще не додали у свій гардероб светр із замком на чверть, зараз саме час це зробити. Він не лише оновлює зимові образи, а й додає універсальності, комфорту та легкого спортивного шику.