Джинси-баггі, жилетки і спідниці: український бренд презентував нову колекцію з деніму

Український бренд родом із Закарпаття diadia презентував кампейн колекції одягу з деніму.

Лінійка складається із джинсів, спідниць різної довжини і посадки, жилеток, сорочок і тренчів.

Знайшли втілення у новій колекції тренди з нульових, але в більш сучасному прочитанні. Низька посадка спідниць дуже комфортна, а якщо обрати джинси на розмір більші, їх теж можна спустити на стегна і зробити лук розслабленим.

До лінійки увійшли базові і ультратрендові фасони – від МОМ до баггі, вільний крій яких підкреслює фігуру.

Довжина спідниць і джинсів представлена різноманітна, як і відтінки, а посадка – від середньої до високої. Спідниці виконані в актуальній довжині максі та міні.

Денім поєднали з картатими оверсайз сорочками з італійської бавовни.

Подумали і про прийдешню осінню прохолоду, під час якої у нагоді стане блакитний тренч із деніму.

За словами засновників бренду Діани Сидунчак і Влада Волоса, вони довго шукали виробництво, яке б спеціалізувалося на пошитті деніму. Адже для них дуже важливо, щоб усе виготовлялося лише на території України. Крім того, важко було знайти цупку тканину і фурнітуру.

Бренд усі речі створює в Україні і на власному виробництві, бо для нього важливо працювати саме тут, використовувати якісні тканини і залучати найкращих майстрів крою.

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