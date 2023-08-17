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Джинси-баггі, жилетки і спідниці: український бренд презентував нову колекцію з деніму

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Джинси-баггі, жилетки і спідниці: український бренд презентував нову колекцію з деніму

До лінійки увійшли найтрендовіші джинси нинішнього сезону.

Український бренд родом із Закарпаття diadia презентував кампейн колекції одягу з деніму.

Лінійка складається із джинсів, спідниць різної довжини і посадки, жилеток, сорочок і тренчів.

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Знайшли втілення у новій колекції тренди з нульових, але в більш сучасному прочитанні. Низька посадка спідниць дуже комфортна, а якщо обрати джинси на розмір більші, їх теж можна спустити на стегна і зробити лук розслабленим.

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До лінійки увійшли базові і ультратрендові фасони – від МОМ до баггі, вільний крій яких підкреслює фігуру.

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Довжина спідниць і джинсів представлена різноманітна, як і відтінки, а посадка – від середньої до високої. Спідниці виконані в актуальній довжині максі та міні. 

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Денім поєднали з картатими оверсайз сорочками з італійської бавовни.

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Подумали і про прийдешню осінню прохолоду, під час якої у нагоді стане  блакитний тренч із деніму.

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За словами засновників бренду Діани Сидунчак і Влада Волоса, вони довго шукали виробництво, яке б спеціалізувалося на пошитті деніму. Адже для них дуже важливо, щоб усе виготовлялося лише на території України. Крім того, важко було знайти цупку тканину і фурнітуру.

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Бренд усі речі створює в Україні і на власному виробництві, бо для нього важливо працювати саме тут, використовувати якісні тканини і залучати найкращих майстрів крою. 

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Дата публікації
Перегляди
450
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