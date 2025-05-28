Джинси, сорочки, мініспідниці і сукні: українські бренди презентували колекцію одягу з деніму

Колаборація Fashionista та Ksenia Schnaider

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Українські бренди Fashionista та Ksenia Schnaider презентували спільну капсульну колекцію FREEDOM. Це маніфест свободи, індивідуальності й безкомпромісної любові до власного стилю, створена для руху — фізичного і внутрішнього, — і не обмежує ні стиль, ні характер.

У центрі колаборації — денім. Чесний, живий матеріал, що роками супроводжував революції, мистецтво, пошук ідентичності. Він говорить мовою руху й змін — так, як говорить кожна.

У дропі є все, що можна було б назвати «універсальними базовими речами», але з характером. Прямі джинси і кльош, мініспідниця, джинсова куртка, сорочка і сукня — кожна з цих речей має свій характер: трішки більше простору, дещо більше ліній.

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Аксесуари — шопер і хустка — доповнюють базу і дозволяють кожному створити свій унікальний щоденний образ.

Кожен елемент колекції поєднує впізнавану майстерність крою Ksenia Schnaider і відчуття сучасної реальності, притаманне Fashionista. М’яка вільність ліній, природне посадження, акцент на комфорті й русі.

«Свобода — це не лише право вибору. Це можливість залишатися собою в будь-якому моменті. FREEDOM — про цю внутрішню правду» — коментує власниця бренду Тетяна Барна.