Джинси-сигарети знову у моді: несподіваний тренд, який зробить вас стильною

Джинси-сигарети / © Getty Images

Реклама

Саме денім завжди залишається основою базового стилю, а тепер на подіум і у стрічки соцмереж повертається улюблений силует Одрі Гепберн — джинси-сигарети. Вони поєднують зручність прямого крою з елегантністю скіні, створюють універсальний образ для будь-якої нагоди, про це розповіло видання Real Simple.

Ця модель отримала свою назву завдяки формі: прямі, майже «трубчасті» штанини, які обов’язково мають бути трохи вкорочені до щиколотки. Вони не збираються складками біля взуття, а рівно та охайно спадають по нозі.

Уперше вони стали популярними ще у 1950-х, іконою стилю в них була Одрі Гепберн. На відміну від скіні, сигаретні джинси не обтягують ногу повністю, проте й не є надто вільними, як бойфренди чи «банани». Це «золота середина» між класикою та сучасністю.

Реклама

Актуальність сигаретних джинс

Після багаторічного тріумфу широких і оверсайз моделей жінки знову прагнуть витонченішого та стриманішого силуету. Сигаретні джинси ідеально відповідають цим запитам, адже вони:

підкреслюють талію та стегна, але не сковують рухів;

візуально подовжують ноги завдяки довжині «до кісточки»;

добре поєднуються і з класичними підборами, і з кросівками, і з чоботами.

Це довгострокова інвестиція, адже такі силуети не прив’язані до короткочасних трендів, вони завжди повертаються.

Як носити сигаретні джинси

Універсальність — головна перевага цієї моделі. Її легко адаптувати під будь-який стиль:

Кежуал : базова футболка чи оверсайз светр, кросівки чи лофери.

Класика : біла сорочка, ремінь і балетки — образ у стилі французького шику.

Осінній гламур: об’ємний светр або жакет і високі чоботи, у які заправляють штанини.

Офісний варіант: піджак прямого крою та туфлі на невисокому підборі.

Сигаретні джинси відкривають більше свободи для вибору верхнього одягу, ніж оверсайз моделі. Ви можете сміливо носити їх із об’ємними сорочками, светрами та пальтами, і не боятися втрати пропорцій.

Реклама

Як знайти ідеальну пару

Щоб джинси сіли гарно та стали улюбленою річчю, варто звернути увагу на кілька моментів:

Посадка на стегнах і талії. Саме вона визначає комфорт, а не ширина штанини.

Зручність у зоні стегон. Якщо джинси занадто тісні, ви не носитимете їх із задоволенням.

Довжина. Правильний крій закінчується трохи вище щиколотки.

Якщо модель ідеально підходить по фігурі зверху, але довжина не зовсім та, яку ви хочете, не біда, її завжди можна відкоригувати у майстерні.

Сигаретні джинси вже довели свою універсальність і позачасовість. Вони не належать до категорії швидкоплинних трендів — це база, яка завжди рятує, коли не знаєш, що вдягти. А цього сезону вони ще й у центрі модної уваги.

Тож, якщо ви шукаєте джинси, які зроблять ваш гардероб стильним, зручним і сучасним, саме час додати до нього пару сигаретних джинс.