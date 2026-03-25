Джинси з нульових повертаються / © Getty Images

Мода любить повертатися і цього разу вона повертає нас в епоху нульових. Джинси, які колись носили всі, від попзірок до героїнь підліткових серіалів, знову з’являються у стритстайлі та колекціях модних брендів.

Ікони нульових, як-от Майлі Сайрус та Гіларі Даф, знову у центрі культурної уваги та мода логічно підхоплює цю хвилю. Але важливим нюансом є те, що це не просто копіювання минулого, а його переосмислення, про це розповіло видання InStyle. Сучасні джинси з нульових — це баланс між ностальгією та актуальністю, комфортом і продуманим стилем.

Джинси — це база, яка ніколи не виходить із моди. Вони універсальні, адаптивні до трендів і легко комбінуються. Цього сезону вони стають ще й головним способом освіжити гардероб, наприклад, світліші відтінки, нові силуети, акцентні деталі та навіть найпростіший образ із футболкою та кросівками мають інакший вигляд.

Підкочені джинси

Підкочені краї — тренд із історією ще з 50-х, коли це був символ протесту та свободи. Сьогодні це стильний акцент, спосіб персоналізувати базову модель та ідеальне рішення для занадто довгих джинсів. До речі, зірки на кшталт Ель Фаннінг вже активно носять цей варіант.

Просто підгорніть джинси вручну чи зафіксуйте — і готово.

Кльош

Розкльошені джинси знову з нами та мають кращий вигляд, ніж будь-коли. Вони обтислі на стегнах, розширюються донизу та візуально подовжують ноги. Це може бути як легкий кльош, так і драматичніший варіант у стилі бохо.

Укорочений жакет, сумка з декором, капелюх — і ви вже в естетиці сучасних 2000-х.

Джинси з округлим силуетом

Ці джинси ще називають «джинси-балони» або моделлю з підковоподібним силуетом — через їхню характерну округлу форму. Їхні особливості — об’єм у зоні стегон, м’яке звуження донизу та дещо скульптурний силует

Балансуйте об’єм обтислим топом або коротким светром.

Низьке посадження

Джини із низьким посадженням офіційно повернулися, проте цього разу вони мають стриманіший та продуманіший вигляд. Серед тих, хто вже адаптував тренд, — Емілі Ратаковські, Кайлі Дженнер та Олівія Манн. Секрет лише у балансі.

Поєднуйте з об’ємним трикотажем або класичними речами, наприклад, жакетом або светром.

Вільні джинси

Широкі джинси — це вже не просто тренд, а справжня база. Вони дарують максимальний комфорт, універсальність та ефект «я не старалася, але маю крутий вигляд».

Стилізувати такий фасон можна від футболки та кросівок до жакета та чобіт — варіантів безліч.

Розрізи на штанинах

Джинси з розрізом на низу — це про деталі, які доповнюють образ. Невеликий розріз візуально витягує силует, привертає увагу до взуття та додає сучасності класичним джинсам.

Сорочка, жакет і акцентна сумка — ідеальний баланс повсякденного та неформального образів.

Тренди приходять і йдуть, але джинси залишаються. І саме тому вони так легко переживають «модні повернення». Сьогоднішній денім із 2000-х — це не копія минулого, а його оновлена версія з кращими пропорціями, тканинами та стилізацією. Головне правило просте: обирайте те, що працює саме для вас.