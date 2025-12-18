Джинси з великими манжетами: головний денім-тренд цієї зими / © Associated Press

Цієї зими у світі моди з’явився один оригінальний тренд — джинси з великими манжетами. Вони поєднують ностальгію 90-х із сучасним шармом і вже підкорюють подіуми, вулиці та Instagram. Видання Real Simple розповіло, що треба знати про цей тренд і як носити його так, щоб мати модний та невимушений вигляд.

Що таке джинси з манжетами

Суть тренду проста, берете широкі чи прямі джинси та додаєте великий відворот на щиколотці.

Денім завжди актуальний. Навіть у класичних речах можна знайти щось нове та зробити їх стильними. Ви можете купити джинси з уже вшитим відворотом або просто підкрутити ті, що вже є у гардеробі.

Ще один плюс, манжети візуально подовжують ноги, особливо якщо трохи оголити щиколотку. Тренд черпає натхнення з 90-х і вже впевнено прокрадається у модні колекції весни 2026 року. Тобто цей стиль точно не тимчасовий.

Як носити джинси з манжетами

Черевики середньої висоти. Манжети чудово поєднуються з черевиками до середини гомілки. Вони зігрівають у холодну пору та додають образу завершеності. Текстурований денім для ефектного акценту. Не обмежуйтесь лише манжетом. Вибирайте джинси з цікавим кольором, фактурою чи візерунком і вони стануть головним героєм образу. Вузький верх для правильних пропорцій. Широкі джинси мають стильний вигляд із обтислими чи структурованими топами. Пропорції — ключ до гармонійного силуету. Ефектне взуття. Манжети акцентують низ, тож варто носити яскраві чи незвичайні черевики. Трохи оголеної щиколотки робить образ сучасним і свіжим. Денім на денім. Поєднання різних відтінків джинсу — завжди модно. Наприклад, світла джинсова куртка, темні джинси та сріблясте взуття створюють стильний буденний стиль.

Цей тренд універсальний та легко вписується у повсякденний гардероб. Манжети додають нотку ностальгії, роблять образ цікавим і дозволяють експериментувати навіть із базовим денімом.

Поради

Експериментуйте з відворотом: кілька смужок тканини можуть кардинально змінити образ.

Додавайте текстуру та фактуру: джинси можуть стати акцентом навіть простого зимового образу.

Взуття — ваш союзник: підберіть черевики чи ботильйони, які підкреслять манжети.

Пропорції — важливі: широкі джинси та обтислий верх — це ідеальний баланс.

Манжети можна створювати самостійно навіть на старих джинсах і вони матимуть свіжий та трендовий вигляд. Це легко, швидко та без зайвих витрат.

Джинси з великими манжетами — це стильний спосіб освіжити свій гардероб цієї зими. Вони додають образу характеру, дозволяють грати з пропорціями та при цьому залишаються комфортними та універсальними.