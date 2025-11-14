- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 3 хв
Ефектні образи для новорічної ночі: Андре Тан презентував святкову колекцію
До капусли увійшли луки, які якнайкраще підійдуть для зустрічі 2026-го — року Червоного Вогняного Коня за китайським календарем.
Андре Тан презентував нову новорічну колекцію HEART, присвячену жіночності, що не боїться бути сильною.
Колірна гама HEART побудована на контрасті глибокого чорного та пристрасного червоного — саме тих кольорів, які символізують Червоного Вогняного Коня і несуть у собі силу, енергійність та рішучість.
Глибокий чорний символізує силу, стриманість і внутрішню гідність. Пристрасний червоний — це колір життя, тепла й безмежного кохання. Чистий білий додає баланс. Разом вони створюють діалог, у якому народжується досконалість — як у двох серцях, що б’ються в унісон. Саме ці кольори є ідеальними для зустрічі року, який обіцяє бути динамічним та сповненим можливостей для сильних жінок.
Фактури дропу — це справжня мова відчуттів. Оксамит, шовк, атлас — тканини, що говорять через дотик, огортаючи теплою розкішшю. Сукні створені з більш струмливих матеріалів, а жакети й штани мають щільнішу фактуру для ідеального посадження. Кожен силует ніжний, але впевнений; стриманий, але з характером.
Основу лінійки складають сукні, жакети, штани, топи, корсети та блузи, що формують цілісні образи — від витонченої класики до сучасної елегантності. До колекції увійшли ключові речі сезону, які зараз активно шукають та зберігають в Pinterest: сукня з червоним акцентним бантом, сукня-жакет, сукня з контрастною підспідницею, сукня з об’ємом у двох кольорах, топ з відкритими плечима, об’ємна блуза, жилет з баскою та глибоким вирізом, жакет та штани з оксамитовими лампасами, майка з бантом на бретелях, шовкова спідниця та оксамитовий корсет. Ці речі ідеально підійдуть для новорічних вечірок, зустрічей з близькими і святкових виходів.
«Родзинкою» капсули стало поєднання мінімалізму форм із глибоким емоційним змістом: кожен образ несе в собі історію любові, сили та гармонії. Кожен виріб, акцент чи використаний матеріал має свою емоцію і з легкістю підкреслить настрій дня. Червоний бант — це про пристрасть і впевненість, баска — символ серцебиття та руху, м’який об’єм — втілення грації та свободи, оксамитові фактури — штрих розкоші, тепла й глибини образу, легкість ліній і повітряність тканин — відчуття внутрішньої гармонії.
Усі речі легко комбінуються між собою, утворюючи цілісний гардероб, у якому живе серце сучасної української жінки: відкрите, сильне й сповнене любові.
«Ця колекція народилася з простого спостереження: жінки, які живуть та обирають серцем, мають особливу енергію. Вони не ховають свої почуття, не бояться відчувати глибоко — і саме це робить їх неймовірно сильними. Також я завжди цікавлюсь гармонією кольорів — це ціла наука, з відповідними книжками та дослідженнями. І в процесі мене надихнув контраст: як червоний і чорний разом створюють не конфлікт, а гармонію, як ніжність може бути силою. Жінки протягом року присвячують себе іншим — сім’ї, роботі, близьким. Новорічні свята — це той момент, коли можна нарешті подарувати щось собі. Обрати те, що справді хочеться, що відображає власну силу і красу. Ця колекція — про жінок, які обрали любов своєю суперсилою і, які знають: новий рік варто починати з подарунка собі», — поділився Андре Тан.