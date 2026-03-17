Ефектні сукні з баскою, стразами і стьобаними візерунками: бренд GURANDA презентував вишукану колекцію на UFW

Український бренд GURANDA у межах Ukrainian Fashion Week презентував колекцію FW’26-27 The Suite No.X, яка звертається до основ своєї айдентики. Цього разу бренд зосередився на тому, що формувало його протягом останніх десяти років: скульптурні силуети, корсажна конструкція і виразна вечірня естетика.

За словами дизайнерки бренду Олени Гуранди, у цій колекції вони хотіли повернутися до своїх основ: силуетів, конструкцій і деталей, які формували бренд від самого початку, і показати свою еволюцію.

До лінійки увійшли структуровані сукні з акцентною лінією стегон, виразною талією та масивними плечима, які чітко обрамляють фігуру. Корсети залишаються центральним елементом образів, підкреслюючи архітектурність кожної конструкції. Важливу роль відіграють текстури: стрази, оксамит, стьобані візерунки і фактурні тканини створюють візуальну глибину та контраст.

Палітра з чорного, насичено-синього та айворі, доповнена металевими бусинами і деталями, що відбивають світло, підкреслює драматичну вечірню естетику бренду.

Головним луком колекції є сукня максі кольору айворі з іконічною баскою з декоративними підв’язками. Виконана з нової тканини з квітковим рельєфним візерунком, сукня поєднує в собі елементи корсета, скульптурну форму і насичену фактуру. Баска з підв’язками — один з найвпізнаваніших елементів бренду — підкреслює талію і стегна.