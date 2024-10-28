Елегантні пальта і жіночні сукні: український бренд презентував нову колекцію

Осінній дроп бренду – це маніфест жіночої сили, елегантності і впевненості.

Український бренд STIMMA презентував нову осінню колекцію Magnetic Collection. У ній гармонійно поєдналися елегантність із сучасним мінімалізмом, який підкреслює силу і витонченість жіночого образу.

Кожна річ колекції – це синтез базових рішень і виразних деталей. Ідеально скроєні моделі та силуети адаптуються до будь-якої ситуації, підсилюючи природню красу кожної жінки.

Лінійка складається з бомберів, джемперів, костюмів, суконь, картатих сорочок, топів, спідниць і штанів.

Головним акцентом у дропі є пальто прямого крою, яке стало центральним елементом гардеробу.

Серед аксесуарів представлені стильні сумки із замші, які нададуть глибини будь-якому луку і дню.

Лінійка створена з високоякісних тканин: вовни, віскози і бавовни, які забезпечують приємні тактильні відчуття, практичність і довговічність виробів.

Кожен айтем дропу втілює філософію гармонії між зовнішньою красою і внутрішнім світом, створюючи аутфіт, який привертає увагу та надихає. Нова колекція нагадує про те, що справжня магнетична привабливість жінки – це її здатність залишатися собою, впевнено рухаючись вперед і підкорюючи нові горизонти.

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