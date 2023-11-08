Елегантні пальта, стьобані куртки і бушлати: український бренд презентував осінньо-зимовий дроп

Кольори колекції відповідають осінньому настрою.
Український бренд елегантного одягу Marsego представив новий осінньо-зимовий дроп.
Дизайнерка Марина Морозова переосмислила бестселери бренду і показала, як звичні речі можуть мати вигляд по-новому.
У центрі колекції – варіації на тему верхнього одягу, який повинен бути не лише трендовий, але й теплий, затишний і довговічний.
Бомбери бренд представив у нових версіях, а також додав стьобані куртки й бушлати з пальтової тканини зі вставками з екошкіри.
Пальто вільного крою стійке до швидкоплинності моди та стане базою в гардеробі не лише на декілька сезонів, а на роки вперед.
Урізноманітнює вічну класику модель зі знімним паском, який одночасно виступає мінікишенею, та пальто з поясом на запах.
До дропу також увійшли трикотажні базові гольфи, кардигани, класичні штани зі щільної, але ніжної костюмної тканини, штани з екошкіри, шорти і скорт.
Усі моделі хоч і мінімалістичні, але акценти заховані у деталях. Таких як складний крій, металевий декор, вставки з екошкіри.
Кольори відповідають осінньому настрою – у колекції домінує чорний, сірий, бежевий, білий і відтінки теплої карамелі.
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