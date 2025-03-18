Елегантні сукні, костюми і комбінезони: нова колекція від Андре Тана

Андре Тан презентував нову колекцію весна-літо 2025, яка отримала назву "Муза", присвячену жіночій сутності.

За словами дизайнера, це історія про внутрішню красу, легкість і силу, яка живе у кожній українській жінці. Ця капсула створена для тих, хто є джерелом натхнення – для себе та інших, чий образ назавжди лишається у пам’яті. У центрі уваги колекції є жінка, її рухи, грація та унікальність.

Кожен лук капсули – це стан душі, що розкривається через м’які силуети, витончені деталі та гармонійну естетику.

Колекція побудована на ідеї невагомості й свободи: органічні лінії ніби повторюють природні вигини жіночого тіла, підкреслюючи грацію без жодних обмежень. У ній є натяк на античність – складки й драпування, що нагадують мармурові статуї богинь, поєднані з ефектом легкості й об’ємних форм, які створюють відчуття польоту. Асиметрія й акуратні, тонкі деталі додають сучасної індивідуальності.

"Жінка – це завжди муза. Не тому, що вона прикрашає світ, а тому, що вона його створює. Ця колекція – мій уклін її силі, ніжності й глибині", – поділився Андре Тан.

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