Елегантні пальта й архітектурні жакети: український бренд презентував нову колекцію

Український бренд L’ESKIZZO з нагоди свого 10-річчя презентував колекцію «Камертон», яку присвятив жінці, що стала його натхненням і частиною історії.

Кожен образ у лінійці звучить, немов звук, а разом вони утворюють гармонійну композицію. Відтінки й фактури працюють як інструменти: в них поєднано стриманість і виразність, легкість і силу, динаміку та чуттєвість.

Особливе місце в колекції посідають пальта — класика, яка є серцем бренду. Вони створені з преміальних тканин і мають архітектурну точність крою, завдяки якій силует має довершений вигляд у будь-якому ритмі життя.

Архітектурні жакети з акцентною талією продовжують впізнавану лінію бренду, а ключовими відкриттями стали моделі, які додають нових відтінків ДНК марки.

Фактурна спідниця постає в іншому образі: у глибокому чорному кольорі вона стає основою для різних стилістичних рішень, водночас зберігаючи свою впізнаваність.

Новинкою є динамічний топ. Його силует і виразна пластика створюють ефект руху та додають капсулі сучасного ритму. Це новий акцент колекції, що задає ритм і відкриває ще одну грань бренду.

Жінка в цій лінійці відчуває світ через деталі — через звук, дотик, ритм. Вона цінує стиль як мистецтво і стає головною виконавицею цієї музики.

Кампейн зняла Софія Плакидюк. Її погляд підкреслює, що колекція — це історія, де одяг звучить, як музика, а жінка завжди в головній ролі.