Естетика вашого стилю

Чи знищив TikTok персональний стиль, це питання вже кілька років не дає спокою модній індустрії. Якщо почати з вірусної естетики VSCO дівчини (природність із нульових) у 2019 році, стрічки соцмереж заполонили мікротренди ідеї від «електро» та ніжної естетики до балетного стилю, кокетливих образів і стриманої розкоші.

Проте 2026-го маятник хитнувся в інший бік. Люди втомилися від шаблонів і почали шукати щось глибше, не просто натхнення, а пояснення, чому саме цей стиль — «мій», про це розповіло видання InStyle.

Від типів фігури до натальної карти

Першим сигналом змін стала популярність типології Кіббі ще у 2022 році. Це система визначення типу зовнішності, яка поєднує риси тіла, обличчя та загальне враження, як от м’якість, різкість і пропорції, щоб підібрати найгармонійніший стиль одягу. Простіше кажучи, вона допомагає зрозуміти, які силуети, тканини та образи мають на вас найкращий вигляд. Потім вибух інтересу до колористики, яка з теорії мистецтва перетворилася на TikTok-сенсацію.

За словами Ліззі Хео з Sek Lab, люди звертаються до таких інструментів не випадково, а через великі життєві зміни, як от розлучення, народження дитини чи зміна кар’єри, і саме вони змушують шукати нову точку опори. І мода стає цією опорою.

Стиль за гороскопом

Сьогодні «одягатися за знаком зодіаку» — вже базовий рівень. Новий тренд — аналіз повної натальної карти. Сьогодні вже є додатки які підбирають цілі образи, враховують лише дату, час і місце народження. Тут грають роль асцендент — «дефолтний стиль» і Венера, яка відповідає за естетику та красу.

Наприклад, наразі можна дізнатися, що ваш яскравий та креативний стиль напряму пов’язаний з астрологічними показниками. І навіть весільний гардероб можна довірити «небесному» стилісту.

Таро, маятники і «високі вібрації»

Таро / © Associated Press

Якщо астрології недостатньо, у гру вступає таро. Можна використовувати карти, щоб зрозуміти ваші глибші психологічні блоки, як от вплив минулих стосунків, страхи чи нав’язані образи.

Ще далі йдуть тікток автори, які консультують підписників через маятники. Їхні висновки зазвичай звучать як нова модна філософія, наприклад:

натуральні тканини мають «вищу енергію»

синтетика може «знижувати самопочуття»

навіть секондгенд має «енергетичний слід»

Чому це відбувається саме зараз

Експерти сходяться в одному, що причина — перевантаження. Занадто багато трендів, занадто швидка зміна естетик, занадто багато вибору. Люди просто перестають розуміти, що їм підходить, а містичні практики додають ще один фактор, а саме потребу стабільності у часи невизначеності. Історично це не нове явище, наприклад, після Громадянської війни у США зріс інтерес до дошок Вїджа, під час Великої депресії знову, і у період Другої світової відбувся ще один пік. Сьогодні, після пандемії та глобальних криз, інтерес повернувся.

Мода як акт самопізнання

У світі, де алгоритми диктують, що носити, люди починають шукати щось людяніше. Це можна називати «самопізнанням через стиль», адже справжній стиль — це не про копіювання трендів, а про інтеграцію їх у власну ідентичність. Бо постійна зміна естетик, по суті, примірювання чужих ролей.

Чи справді наш стиль визначений наперед, питання залишається відкритим. Можливо не буквально, проте цей тренд говорить про дещо важливіше, а саме, що ми більше не хочемо мати вигляд «як усі». І якщо для цього потрібно звернутися до зірок, карт таро чи власної інтуїції, чому б і ні. Адже найкращий образ — той, у якому ви почуваєтеся собою.