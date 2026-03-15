Фасони суконь, які можуть приховати живіт і зробити вас стильною цієї весни

Фасони суконь, які можуть приховати живіт / © Getty Images

Коли справа стосується весняного шопінгу, кожна жінка прагне знайти сукні, у яких буде почуватися комфортно, стильно та впевнено. Проблеми з середньою частиною тіла, від невеликого здуття до природних змін через гормональні коливання чи менопаузу, знайомі багатьом. Добре підібрана сукня може не тільки приховати живіт, але й перетворити його на стильний акцент образу, про це розповіло видання Woman&Home.

Сукні з запахом

Найуніверсальніший та перевірений варіант — сукня з запахом. Діагональна лінія спереду та пояс на талії красиво підкреслюють фігуру та візуально стягують живіт. Глибокий V-подібний виріз вигідно підкреслить бюст і додасть легкості образу.

Сукня у стилі ампір

Сукні у стилі ампір щільно сидять на плечах та грудях, а потім плавно розширюються одразу під бюстом. Такий силует маскує живіт, акцентує на найтоншій частині талії та створює витончений вигин.

Сукні з поясом

Широкий пояс або деталь на талії допомагає одразу створити ефект пісочного годинника. Якщо колір пояса збігається з кольором сукні, силует має гармонійніший вигляд.

Ілюзійні сукні

Сукні з контрастними вставками, швами чи вертикальними лініями перетворюють силует, створюють ілюзію стрункішого живота та додають фігурі вигинів.

Сукні з драпіруванням та торочкою

Драпірування та зібрана тканина на животі допомагає маскувати недоліки, додає об’єму там, де потрібно, та приховує зайві вигини. Торочка створює граціозний рух та легкість.

Трапецієподібні сукні

Вони легкі, повітряні та не обтискають тіло. Такі сукні красиво спадають з плечей та приховують живіт і стегна. Кращий ефект дають трохи приталені зверху моделі та коротші по довжині.

Принти та візерунки

Сміливі принти та абстрактні малюнки відвертають увагу від живота. Класичні точки, смужки та флористичні мотиви працюють як модний «камуфляж» і додають образу яскравості.

На що звернути увагу під час вибору сукні

Форма тіла

Перед тим як обирати сукню, варто зрозуміти свою природну форму тіла. Це допоможе не лише приховати живіт, а й підкреслити найвигідніші зони. Наприклад:

Пісочний годинник — природно вузька талія, тому сукні з деталями, які підкреслюють талію, будуть мати фантастичний вигляд.

Яблуко — частіше менш виражені сідниці та стрункі ноги, тому короткі сукні чи фасони з драпіруванням працюватимуть ідеально.

Якщо думати про тіло у цілому, а не лише про живіт, робить шопінг легшим і приємнішим.

Колір сукні

Вибір кольору також важливий:

Світлі відтінки можуть злегка «змивати» бліду шкіру, тоді як насичені кольори додають контрасту та підкреслюють красу тону шкіри й волосся.

Не бійтеся експериментувати з яскравими принтами, які відвертають увагу від проблемних зон і роблять образ динамічнішим.

Матеріал тканини

Сукні з обтислих матеріалів можуть підкреслювати живіт. Краще обирати тканини злегка щільніші, які тримають форму, як от, наприклад, бавовна, льон, креп, шифон або м’який джерсі. Вони не тільки забезпечують комфорт, а й створюють гарний силует. Якщо обираєте приталені сукні, можна додати коректувальну білизну, щоб підкреслити форму та відчувати себе впевнено.

Як стилізувати сукню

Аксесуари допомагають відвести увагу від талії, наприклад, великі прикраси, яскраві сумки чи шарфи додадуть образу акцентів.

Якщо сукня має торочку чи складки, краще залишити мінімум аксесуарів, щоб вона «говорила сама за себе».

Білизна для корекції не обов’язкова, але може бути у пригоді на урочистих подіях або весіллях.

Фасон сукні

Хоча немає універсальної сукні, яка підійде всім, сукня з запахом — перевірений варіант, адже діагональний перед підкреслює талію та приховує живіт. Вузол або драпірування на боці відвертає увагу від середньої частини тіла. Вона такоє підійде як для фігури «пісочний годинник» та «груша», так і для «яблука» чи спортивних типів фігури.

Сукня не повинна бути причиною хвилювання чи сорому. З правильним фасоном, тканиною та деталями можна приховати живіт, мати стильний вигляд і почуватися впевнено.